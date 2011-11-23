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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

طاهایی خواستار شد:

یادواره شهدای هنر و رسانه مازندران برگزار شود

یادواره شهدای هنر و رسانه مازندران برگزار شود

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با تاکید بر پاسداشت ارزشهای اسلامی، خواستار برگزاری یادواره شهدای هنر و رسانه در استان شد.

به گزارش خبرنگارمهر، سیدعلی اکبرطاهایی بعد از ظهر چهارشنبه درنخستین  یادواره مداحان شهید مازندران اظهارداشت: فعالان عرصه قلم و هنر در دوران دفاع مقدس نقش اثرگذاری داشته که پاسداشت این افراد بسیار ارزشمند است.

وی افزود: مداحان باید درسنت زیبای مداحی از هنر استفاده کرده و امروزه علمایی ارزشمندی داریم که درعین بیان خطبه با هنر مداحی از آنها بهرمند می شویم.

طاهایی گفت: در برخی از روستاهای دور افتاده کشور مداحان برای ترویج آمیزه های دینی و معارف اسلامی و اهل بیت(ع) و بیداری اسلامی نقش تعیین کننده ای دارند.
 
وی با اشاره به اینکه هنر مداحی، مفاهیم دینی و اسلامی را درجامعه اسلامی ترویج می کند، افزود: مداحان با بهره گیری از سیره پیامبران و بالابردن اطلاعات خود از جامعه فعلی کشور مردم را در ماه محرم آگاه سازند.
 
طاهایی با اعلام اینکه امروز انقلاب اسلامی با تهاجم فرهنگی دشمن مواجه است، تصریح کرد: دشمن می خواهد اعتقادات ناب جوانان را از آنان بگیرد.
 
در پایان این مراسم از خانواده 65 شهید مداح استان با اهدا لوح و تندیس قدردانی شد.
کد مطلب 1467956

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