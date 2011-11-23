خبرنگاران نشست خبری تیم نفت آبادان را تحریم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از شکست 2 بر صفر تیمش مقابل شهرداری تبریز در نشست خبری پس از بازی حاضر نشد و مجتبی مرتضوی، کمک مربی خود را به این جلسه فرستاد تا پاسخگوی خبرنگاران باشد.

با توجه به اینکه پیروانی صبح امروز نیز در نشست خبری پیش از بازی شرکت نکرده بود و در یک حرکت مشابه مرتضوی را به نمایندگی از خود فرستاده بود، تکرار این حرکت باعث شد، زمانی که مربی تیم نفت آبادان به سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان آمد، خبرنگاران آبادانی ضمن عذرخواهی از مرتضوی، حرکت پیروانی را تلافی کرده و نشست خبری را ترک کنند.

البته برخی از خبرنگاران اعتقاد داشتند که چون پیروانی بازی را در خانه باخته و در پایان بازی نیز با شعار "حیا کن و رها کن" از سوی تماشاگران مواجه شده است، ترجیح داده که در نشست خبری پس از بازی از پاسخگویی به خبرنگاران خودداری کند.