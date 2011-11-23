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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

در واکنش به غیبت پیروانی؛

خبرنگاران نشست خبری تیم نفت آبادان را تحریم کردند

خبرنگاران نشست خبری تیم نفت آبادان را تحریم کردند

غلامحسین پیروانی در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و شهرداری تبریز حاضر نشد که این مسئله واکنش خبرنگاران آبادانی را به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از شکست 2 بر صفر تیمش مقابل شهرداری تبریز در نشست خبری پس از بازی حاضر نشد و مجتبی مرتضوی، کمک مربی خود را به این جلسه فرستاد تا پاسخگوی خبرنگاران باشد.

با توجه به اینکه پیروانی صبح امروز نیز در نشست خبری پیش از بازی شرکت نکرده بود و در یک حرکت مشابه مرتضوی را به نمایندگی از خود فرستاده بود، تکرار این حرکت باعث شد، زمانی که مربی تیم نفت آبادان به سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان آمد، خبرنگاران آبادانی ضمن عذرخواهی از مرتضوی، حرکت پیروانی را تلافی کرده و نشست خبری را ترک کنند.

البته برخی از خبرنگاران اعتقاد داشتند که چون پیروانی بازی را در خانه باخته و در پایان بازی نیز با شعار "حیا کن و رها کن" از سوی تماشاگران مواجه شده است، ترجیح داده که در نشست خبری پس از بازی از پاسخگویی به خبرنگاران خودداری کند.

کد مطلب 1467957

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