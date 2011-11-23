به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی عصر چهارشنبه در مراسم قرعه کشی جشنواره پرداخت غیرحضوری کوثر تا کوثر، اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین جشنوارهای تشویق و ترغیب مشترکان به پرداخت قبوض خود به روش الکترونیکی است.
وی ادامه داد: مشترکان به نوعی ذینفعان شرکت هستند و به همین دلیل معاونت خدمات مشترکان شرکت به همراه بخش IT و روابط عمومی برگزاری چنین جشنوارهای را در دستور کار قرار دادند.
مدیرعامل شرکت آبفای اصفهان در ادامه به مزیت پرداخت غیر حضوری قبوض اشاره و اضافه کرد: با پرداخت غیرحضوری صرفهجویی در زمان و هزینه، ترافیک کمتر و محیط زیست سالمتر و امکان سادهتر کنترل پرداختها حاصل میشود.
وی با بیان اینکه مشترکانی که قبوض آب بهای خود را در حد فاصل سالروز میلاد حضرت زهرا (س) تا سالروز ازدواج حضرت زهرا (س) از تاریخ 3/3/90 تا 7/8/90 به روش الکترونیک پرداخت کرده باشند در جشنواره از کوثر تا کوثر وارد شدهاند، گفت: در این جشنواره به قید قرعه به 2 هزار و 500 مشترک جوایزی به ارزش کل 500 میلیون ریال پرداخت میشود.
امینی ادامه داد: اما در شش ماه نخست سالجاری این رقم به 66 درصد افزایش یافت، با این وجود باید تدابیری در نظر گرفته شود که در آینده نزدیک 100 درصد مردم قبوض خود را به شیوه الکترونیکی پرداخت کنند.
وی افزود: در سال 1386 پرداختها بیشتر به روش حضوری انجام میشد و تنها 6/1 درصد مردم قبوض خود را به روش الکترونیکی پرداخت میکردند اما این رقم در شش ماه نخست سالجاری به 3/66 درصد رسیده است که انتظار میرود در سالهای آینده این رقم روند افزایش خود را همچنان ادامه دهد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به اینکه پرداخت غیرحضوری قبوض در کاهش سفرهای شهری بسیار مؤثر است، اظهار داشت: به طور حتم به هر میزان که مردم کمتر در سطح شهر در تردد باشند به همان نسبت از آلودگی هوا کاسته میشود .
وی با اشاره به رشد روز افزون پرداختها به صورت غیرحضوری، گفت: درسالهای اخیر با بسترسازیهایی که اعمال شده مردم نسبت به گذشته بیشتر از روشهای الکترونیکی برای پرداخت قبوض استفاده میکنند به طوری که در سال گذشته 28 درصد مردم قبوض خود را غیرحضوری پرداخت میکردند.
امینی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان در راستای سیاستهای کلان دولت که همان تقویت بخش فناوری و اطلاعات است برنامهریزیهایی را دنبال میکند تا مردم با پرداخت غیرحضوری قبوض بیش از گذشته از خدمات الکترونیکی در فعالیتهای روزمره خود استفاده کنند.
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