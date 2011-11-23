400 برنامه هفته بسیج در بهشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شریعتی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: این برنامه ها در تمامی رده های بسیج اعم از حوزه ها وپایگاه ها و نواحی در سراسر شهرستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامه های شامل نشستهای روشنگری، وبلاگ نویسی، نمایشگاه آسیبهای اجتماعی، نمایشگاه کتاب، اعزام اکیپ پزشکی به مناطق محروم، همایش پیاده روی، دیدار با خانواده شهدا، غبار روبی مزارشهدا ، برگزاری یادواره شهدا است.
شریعتی با اشاره به برنامه های مختلف تهاجم فرهنگی دشمن، بیان داشت: بسیج در همه موارد سازندگی، پشتیبانی، دفاع نظامی، مبارزه با تهاجم نرم و.. خوب ظاهر شده و با فراز و نشیبهای مختلف خوش درخشیده است.
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