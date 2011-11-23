400 برنامه هفته بسیج در بهشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شریعتی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: این برنامه ها در تمامی رده های بسیج اعم از حوزه ها وپایگاه ها و نواحی در سراسر شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه های شامل نشستهای روشنگری، وبلاگ نویسی، نمایشگاه آسیبهای اجتماعی، نمایشگاه کتاب، اعزام اکیپ پزشکی به مناطق محروم، همایش پیاده روی، دیدار با خانواده شهدا، غبار روبی مزارشهدا ، برگزاری یادواره شهدا است.

شریعتی با اشاره به برنامه های مختلف تهاجم فرهنگی دشمن، بیان داشت: بسیج در همه موارد سازندگی، پشتیبانی، دفاع نظامی، مبارزه با تهاجم نرم و.. خوب ظاهر شده و با فراز و نشیبهای مختلف خوش درخشیده است.

وی گفت: جنگ دشمن، جنگ همه جانبه بوده و زمانی با جنگ سخت و اکنون با جنگ نرم، در پی نفوذ به داخل ایران و ضربه زدن به این کشور است که باید با افزایش بصیرت ، در برابر این حملات ایستادگی کرد.

فرمانده سپاه بهشهر افزود: بسیجیان از بهترین سرمایه خود که جانشان بود برای دفاع از انقلاب گذشتند و لحظه ای غفلت نکردند و با آن امکانات اندکی که در اختیار داشتند و با ایمان و اخلاص و اعتقادی که داشتند در عرصه جنگ سربلند از این آزمون بیرون آمدند.

