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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

سرهنگ شریعتی:

400 برنامه هفته بسیج در بهشهر برگزار می شود

400 برنامه هفته بسیج در بهشهر برگزار می شود

بهشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه بهشهر گفت: در هفته بسیج بیش از 400 برنامه در قالب 20موضوع در شهرستان بهشهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شریعتی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: این برنامه ها در تمامی رده های بسیج اعم از حوزه ها وپایگاه ها و نواحی در سراسر شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه های شامل نشستهای روشنگری، وبلاگ نویسی، نمایشگاه آسیبهای اجتماعی، نمایشگاه کتاب، اعزام اکیپ پزشکی به مناطق محروم، همایش پیاده روی، دیدار با خانواده شهدا، غبار روبی مزارشهدا ، برگزاری یادواره شهدا است.

 شریعتی با اشاره به برنامه های مختلف تهاجم فرهنگی دشمن، بیان داشت: بسیج در همه موارد سازندگی، پشتیبانی، دفاع نظامی، مبارزه با تهاجم نرم و.. خوب ظاهر شده و با فراز و نشیبهای مختلف خوش درخشیده است.

وی گفت: جنگ دشمن، جنگ همه جانبه  بوده و زمانی با جنگ سخت و اکنون با جنگ نرم، در پی نفوذ به داخل ایران و ضربه زدن به این کشور است که باید با افزایش بصیرت ، در برابر  این حملات ایستادگی کرد.
 
فرمانده سپاه بهشهر افزود: بسیجیان از بهترین سرمایه خود که جانشان بود برای دفاع از انقلاب گذشتند و لحظه ای غفلت نکردند و با آن امکانات اندکی که در اختیار داشتند و با ایمان و اخلاص و اعتقادی که داشتند در عرصه جنگ سربلند از این آزمون بیرون آمدند.
 
کد مطلب 1467959

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