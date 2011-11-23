احداث سه هزار سالن ورزشی در حوزه های مقاومت بسیج کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم یزدانی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار دومین جشنواره فرهنگی ورزشی شهدای ورزشکار روستایی و عشایر کشور در بوشهر با اشاره به تدوین برنامه ای پنج ساله به منظور تقویت زیرساخت های ورزشی بسیج، افزود: در همین راستا 400 سالن چند منظوره به مساحت یک هزار و 200 متر مربع برای نواحی بسیج نیز ساخته خواهد شد.

وی اظهارداشت: در راستای این برنامه پنج ساله، راه اندازی240 باشگاه تیراندازی و تربیت و جذب 17 هزار نیروی انسانی متخصص شامل مدیر، مربی و داور برای اداره این اماکن ورزشی از دیگر اقداماتی است که صورت خواهد گرفت.

مسئول سازمان ورزش بسیج کشور اضافه کرد: همچنین ساخت 110 پایگاه استعدادیابی در 14 رشته نشان آور که 14 هزار نونهال مقطع زیر 14 سال را زیر پوشش خواهد داشت از دیگر این اقداماتی است که به همت بسیجیان پیشکسوت بسیجی صورت خواهد گرفت.

یزدانی گفت: امسال به مناسبت هفته بسیج علاوه بر جشنواره فرهنگی ورزشی شهدای ورزشکار روستایی و عشایر کشور در بوشهر، جشنواره ورزشی کوثر با حضور خواهران بسیجی در خراسان رضوی برگزار خواهد شد.