هشدار حزب الله به اسرائیل و آمریکا / از ماجراجوبی برحذر باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" گفـ ت: اهداف آمریکا و اسرائیل در منطقه هرگز تحقق نخواهد یافت، زیرا ملتهای منطقه هوشیار هستند.

وی افزود: اعتراف سیا(سازمان جاسوسی آمریکا) به شکست در لبنان گواه این مطلب است که سازمان اطلاعات آمریکا به شدت در لبنان فعال است و کاخ سفید در راستای بی ثباتی لبنان و حمایت از منافع اسرائیل تلاش می کند.

قاسم تاکید کرد: آمریکا خطر بزرگی برای لبنان و منطقه است و همه کسانی که دنباله رو سیاستهای آمریکا هستند باید به این نکته توجه داشته باشند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت : آمریکایی ها دست از سر لبنان بر نمی دارند هر چند سعی دارند این گونه وانمود کنند که به لبنان کاری ندارند.

وی با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان و دیگر کشورهای مقاوم منطقه افزود: ما باید آمادگی خود را در برابر هر گونه حماقت اسرائیل حفظ کنیم، اما آمریکا و اسرائیل به خوبی می دانند که نمی توانند تبعات هر گونه ماجراجوبی خود را تحمل کنند.