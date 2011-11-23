مراسم طشت گذاری مسجد جامع اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع اردبیل به عنوان مجموعه ارزشمند و تاریخی و بنا به جایگاه معنوی و اجتماعی و قرار داشتن در مجموعه بازار تاریخی اردبیل، همه ساله در 27 ذی الحجه میزبان برگزاری آیین طشت گذاری است که به استناد تاریخ 500 سال قدمت داشته و برگرفته از فرهنگ غنی تشیع است.

در این مراسم که از بعد از ظهر امروز با حضور تمام دستجات عزاداری محلات مختلف اردبیل آغاز شده بود و همچنان در مسجد جامع در مجموعه بازار اردبیل جریان دارد، هزاران نفر از اقشار مردم اردبیل نیز حضور داشته و به سوگواری پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر آیین سنتی طشت گذاری را یکی از ویژگیهای شکلی و نمادین عزاداری اردبیل عنوان کرد و گفت: این آیین جزو قدیمی ترین سنتها و مناسک ایرانی است که بیش از صدها سال قدمت داشته و همزمان با 27 ذی الحجه در مساجد اردبیل با آداب و رسوم خاصی برگزار می شود.



حجت الاسلام مهدی ستوده با بیان اینکه فرهنگ عزاداری اردبیل از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است، افزود: مکتب عزاداری در اردبیل این قابلیت را دارد که به صورت جامع و به عنوان یک میراث معنوی ماندگار در فهرست آثار ملی ثبت شود.



طشت گذاری مراسم سنتی مخصوص اردبیل است

وی طشت آب را در این آیین، نماد فرات و دست زدن عزاداران به طشت را نماد بیعت با سالار شهیدان عنوان کرد و یاد آور شد: این مراسم سنتی مختص شهر اردبیل بوده، اما در سالهای اخیر به تدریج در شهرهای زنجان، بناب، تالش و بعضی از شهرهای آذری نشین کشور مورد اقبال واقع شده و با شکوه خاصی برگزار می شود.



به گفته مدیر کل تبلیغات اسلامی استان آیین طشت گذاری یکی از مراسم سنتی عزاداری در ماه محرم است که از آیینها و آداب عزاداری و تعزیه منسوب به منطقه اردبیل بوده و از سه روز مانده به محرم در بیش از 41 مسجد و حسینیه این شهر شهر برگزار می شود.



وی با بیان علت برگزاری این مراسم در مسجد جامع به عنوان اولین مسجد شهر اردبیل ابراز داشت: این رسم از قدیم و به دلیل اهمیت اجتماعی، معنوی و سیاسی این مسجد رواج داشته که این آیین همچنان محفوظ مانده و البته از روزهای بعد مساجد دیگر نیز به نوبت طشت گذاری و طشت گردانی می کردند.



ستوده یادآور شد: امروزه نیز این مراسم با اندک تغییراتی در چندین روز با شور و حال خاصی در اماکن مخصوص مثل حسینیه اوچدکان، مسجد جامع، مسجد اعظم و... برگزار خواهد شد.



مبنای طشت گذاری در اردبیل بر پایه مستندات تاریخی است



یکی از پژوهشگران و محققان دینی و عزاداری استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تاریخچه طشت ‌گذاری در اردبیل را یک تاریخچه غنی و بر طبق مستندات تاریخی عنوان کرد و متذکر شد: وقتی امام حسین (ع) وارد منزل چهاردهم می‌شود با شنیدن خبر شهادت مسلم ‌ابن‌ عقیل و قیص‌ ابن‌ مظهر به یاران خود دستور می‌دهند آب کافی به همراه داشته باشند که این روز مبنای طشت ‌گذاری اهالی اردبیل است.



بیوک جامعی با بیان اینکه طشت‌ گذاری در اردبیل در بیش از 41 مسجد شهر انجام می‌شود، عنوان کرد: با تداوم این آداب و رسوم اعتقادی، در حقیقت اردبیل سنت طشت‌ گذاری با سابقه 500 ساله را حفظ کرده و آن را امروز به عنوان یک فرهنگ اصیل مستند و قابل اتکا معرفی می کند.



وی افزود: بعد از طشت ‌گذاری از روز دوم محرم همزمان با ورود کاروان امام حسین(ع) به دشت کربلا اهالی اردبیل در قالب محلات ششگانه عزاداری خود را به همرات شعبات خود در خیابانهای اصلی انجام می ‌دهند و در روز تاسوعا و عاشورا با شمع‌ گردانی در 41 مسجد و عزاداری در سطح شهر عشق و حرارت حسینی به اوج می‌رسد.



جامعی به روند تاریخی سفر امام حسین (ع) از مدینه و مکه به کربلا اشاره کرد و یاد آور شد: 460 کیلومتر مسافتی که امام حسین (ع) با خانواده خود تا کربلا طی کرد دارای حوادث گوناگونی بود که اهالی اردبیل به صورت منظم این تاریخ را با حوادث آن گرامی می ‌دارند و با به پیشواز رفتن گرامیداشت این مناسبتها، عزاداری دهه محرم را با شور و حرارت برگزار می ‌کنند.



وی سبقت در عزاداری را مختص اردبیل دانست و بیان داشت: در ایران عزاداری از اردبیل شروع شده است به طوری که دستجات عزاداری محلات این شهر با وجود عظمت و شکوه لرزه بر اندام عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) می‌اندازد.



این پژوهشگر دینی در مورد فلسفه قیام امام حسین (ع) گفت: حرکت شتاب ‌آلود کاروان امام حسین(ع) با هدف درگیر نشدن در مسیر و حرکت کاروان، سخنرانیهای آتشین امام و نامه‌های آن حضرت به معاویه بیانگر عمق و فلسفه قیام امام حسین(ع) است که هر فردی می‌ تواند با بررسی آنها به خیلی از پرسشهای خود پاسخ بگیرد.

