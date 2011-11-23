راه شهید تهرانی مقدم ادامه دارد/ انتقاد از دوران سازندگی و اصلاحات

به گزارش خبرنگار مهر سردار سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران عصر امروز در همایش پیام ماندگار که به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد ضمن تشکر از دانشجویان برای حمایت از سردار قاسم سلیمانی گفت: امیدوارم همه ما بتوانیم از دستاوردهای انقلاب اسلامی به خوبی پاسداری کنیم و در راستای مبارزه با استکبار قدم برداریم که در این راستا سردار سلیمانی نقش تاثیرگذاری را ایفا کرده اند.

وی افزود: همچنین باید از سردار شهید تهرانی مقدم نیز یاد کنیم. حقیقتا این شهید بزرگوار فردی منحصر به فرد بود چرا که از تجربیات بسیار خوبی برخوردار بود و اکثر این تجربیات ها در دوران دفاع مقدس بدست آورده بود.

وی با بیان اینکه شهید تهرانی مقدم شبانه روز فعالیت می کرد افزود: وی در همه امور به حضرت حق توکل می کرد و بنده قبل از شهادت وی با این سردار بزرگوار جلسه ای داشتم و در آن جلسه شهید مقدم اعلام کرده بود که در زمینه های فناوری و تکنولوژی گام های خوبی را برداشته است و همه کارها به اتمام رسیده و فقط زمان لازم است تا این پروژه اجرایی شود. این نشان از جهاد و بسیجی بودن شهید مقدم بود.

فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه با بیان اینکه به دلیل شرایط حفاظتی و امنیتی نمی توان این پروژه را اعلام کرد افزود: هم اکنون در سپاه پاسداران اقدامات بسیار خوبی انجام می شود و در زمان معین خود این برنامه ها معرفی و اعلام خواهد شد.

سردار جعفری همچنین به موضوع سخنرانی خود در همایش پیام ماندگار اشاره کرد و افزود: بنده بنا دارم در این همایش به روند انقلاب اسلامی در ایران و جهان اشاره کنم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران را باید در سه دهه بازتعریف کرد افزود: دهه اول دهه پیشرفت و تثبیت انقلاب بود، با وجود همه دشمنی ها ، انقلاب اسلامی به فعالیت خود ادامه داد.

وی تسخیر لانه جاسوسی ، اخراج منافقین از کشور ، عدم رای اعتماد مجلس به بنی صدر و 8 سال دفاع مقدس را از مهمترین اقدامات دهه اول انقلاب دانست و گفت: به گفته امام خمینی (ره) در دهه اول انقلاب اسلامی به جهان صادر شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران در خصوص دهه دوم انقلاب افزود: دهه دوم انقلاب با انتقاداتی مواجه است چرا که در این دهه حرکت به کلی پیش می رفت به طوری که تذکرات و هشدارهایی نسبت به این اقدامات داده شد.

وی گفت: به بهانه ضرورت سازندگی و پیشرفت کشور ، نگاهی انحرافی حاکم شد و این نگاه می خواست انقلاب را دچار چالش کند. همچنین نباید دوران سیاه اصلاحات را فراموش کنیم.

سردار جعفری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در آن دهه مواضع خود را به صورت آشکار اعلام کردند خاطرنشان کرد: معظم له از سال 78 به گردن مبارک خود چفیه انداختند و این چفیه را هنوز حفظ کرده اند. این اقدام مقام معظم رهبری به معنای مبارزه با مخالفین داخلی انقلاب اسلامی است.

وی با طرح این پرسش که چرا مردم منطقه دیر از انقلاب اسلامی الگوبرداری کردند؟ افزود: این به خاطر آن بود که ما 16 سال با مشکلاتی روبرو بودیم و حقیقتا نباید از کشورهای منطقه انتظار الگوبرداری از ایران را مطرح می کردیم.

فرمانده کل سپاه با اشاره به دهه سوم انقلاب ، این دهه را از سال 82-83 ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه مردم در این دهه متوجه خطر بزرگ انحراف در انقلاب شدند بخصوص اینکه این رفتارها و انحرافات در دولت اصلاحات دیده می شد بنابراین در دهه سوم انقلاب شاهد بازگشت مجدد گفتمان انقلاب اسلامی هستیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: در این بازگشت هم مردم و هم مسئولین نقش تاثیرگذار خود را ایفا کردند ضمن آنکه مقام معظم رهبری همواره در سخنان خود مسائل مهم و کلیدی را مطرح می کردند.

وی با اشاره به اینکه عده ای تحمل گفتمان انقلاب اسلامی را نداشته و ندارند افزود: از این رو در دهه سوم شاهد آن بودیم که تحریم ها و تهدیدها علیه ایران افزایش پیدا کرد اما با این وجود حرکت خود را با جدیت دنبال کردیم.

سردار جعفری در خصوص دشمنی آمریکا با ایران اسلامی نیز افزود:آمریکا از همان ابتدا به فکر ضربه زدن به ایران بود و به عراق و افغانستان حمله کرد تا بهانه ای را برای خود بدست آورد اما نتوانست برنامه خود را در این دو کشور به خوبی اجرایی کند.

وی تصریح کرد: از این رو اگر ایستادگی ملت ایران را مورد توجه قرار دهیم پی می بریم که این ایستادگی و تنفر از آمریکا منجر شد تا ملت های منطقه نیز به ایستادگی ملت ایران پی ببرند و بیداری اسلامی را محقق کنند.

فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین مقاومت مردم در نظام اسلامی را ستود و گفت: فتنه 88 در جهت ضربه زدن به نظام اسلامی مدیریت شد اما مردم پاسخ محکم خود را در 9 دی اعلام کردند پیام مردم در 9 دی تبعیت و اطلاعات از ولایت فقیه یود.

وی گفت: در زمان فتنه 88 حقیقتا دل نیروهای انقلاب لرزید چرا که آنها نگران سرنوشت انقلاب بودند ضمن آنکه صاحب نظران جهان اسلام نگرانی خود را به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز اعلام کرده بودند و در تماسی تلفنی با وی گفته بودند ما نگران انقلاب اسلامی هستیم.

سردار جعفری ادامه داد: 9 دی خط بطلانی بر نیروهای مقابل و معاند انقلاب اسلامی کشید.

وی همچنین در خصوص اتفاقاتی که در سال 90 رخ داد افزود: در سال 90 ما شاهد آفت بزرگی بودیم و آن آفت غرور بود. این غرور در فتنه 88 نیز دیده شد و آن افراد سقوط کردند و از سویی دیگر اگر پیامدهای تلخ انقلاب را به خوبی بررسی کنیم متوجه می شویم که پشت سر آنها چه پیامدهای مهم و تاثیرگذاری قرار داشت.

فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تحولات کشورهای غربی افزود: بیداری مردم در کشورهای غربی متفاوت از بیداری اسلامی است چرا که آنها از نظام سرمایه داری خسته شده اند همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که مقام معظم رهبری قبل از این رویدادها اعلام کرده بودند که تحولات و بیداری مردم به قلب اروپا نیز کشیده می شود.

سردار جعفری در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دانشجویان بسیجی گفت: همایش پیام ماندگار به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجویی از سوی حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شده است و این سئوال مطرح می شود که آیا ما فرمان بنیانگذار انقلاب را در خصوص تشکیل بسیج دانشجویی به خوبی مطالعه کرده ایم. بنده این پیام را بارها خوانده ام چرا که امام راحل در این پیام به نکته های بسیار مهمی اشاره کرده بودند البته باید گفت در بخش های عمده ای نتوانسته ایم پیام امام را به خوبی کار کنیم از این رو نیاز به کار بیشتری داریم.

وی همچنین دانشجویان را به مطالعه و درس خواندن دعوت کرد و افزود: باید در سنگری که در آن قرار گرفته اید به خوبی عمل کنید و یکی از وظایفی که بر عهده شماست درس خواندن و مطالعه و دفاع از انقلاب اسلامی است. شهید تهرانی مقدم دانشمند شیمی نبود اما حقیقتا همانند یک دانشمند شیمی عمل کرد واین یعنی روحیه بسیجی.

فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه با بیان اینکه علوم انسانی نیاز به تحول اساسی دارد خاطرنشان کرد: بارها مقام معظم رهبری بر تحول در علوم انسانی تاکید کرده اند بنابراین باید شاهد این تحول باشیم.