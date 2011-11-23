اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره کلاس آموزشی غارشناسی توسط فدراسیون کوهنوردی ایران و فدراسیون غارشناسی و امداد و نجات فرانسه با شرکت کوهنوردان البرزی برگزار شد.

این کلاس به مدت هشت روز در قرار گاه پلور و باحضور 31 غار نورد از سراسر کشور برگزار شد که وحید مصدری و حسین بوئینی از استان البرز شرکت کنندگان در این دوره بودند.

دو مربی فرانسوی مدرسی این دوره را برعهده داشتند.



صعود کوهنوردان البرزی به قله کرچان

گروه 28 نفره ای از کوهنوردان البرز به قله کرچال صعود کردند.

این گروه با نام پروزا و به سرپرستی رمضان پور در دو بخش بانوان و آقایان بودند که ساعت پنج و 35 دقیقه صبح حرکت را آغاز کردند و ساعت 19 از قله بازگشتند.



مسابقه دو صحرانوردی دانش آموزان محمدشهر برگزارشد

مسابقات دوصحرانوردی گرامیداشت روز دانش آموز و عید غدیر خم با همکاری نمایندگی ورزش و جوانان محمدشهر برگزار شد.

این رقابت با حضور مدارس راهنمایی و دبیرستان ناحیه سه آموزش وپرورش با حضور بیش از 90 دانش آموز ورزشکار در رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان مسابقات یادشده، خشایار خسروی، محمدعلی زهره، مهدی فتحی، مرتضی بیگدلی، محمد کاظمی، بهنام پیوندی، سیروس تاجیک، محمدرضا آقایی، امیرحسین چوبدار و علی امان آبادی به ترتیب مقامهای اول تا دهم را کسب کردند.

در رده سنی جوانان نیز امید سبلان، مهدی مغانلو، وحید ویسه، سید محمد موسوی، محمد نوری، محمد رستمی، میلاد نجفی، مجتبی صیفی، احمد رحیمی و آرمین گروهی به ترتیب به مقامهای اول تا دهم دست یافتند.



حضور کوهنوردان البرزی در کلاس آموزشی جستجو و نجات

دومین دوره کلاسهای آموزشی جستجو و نجات با شرکت کوهنوردان البرزی برگزار شد.

این دوره با حضور 50 کوهنورد امدادگر به مدت چهار روز توسط فدراسیون کوهنوردی زیر نظر مدرسی کامران اندامی برگزار شد که حمید اولیا و خسرو جمشیدی از استان البرز در این کلاس حضور داشتند.



درخشش دوچرخه سواران البرزی در قبرس

در مسابقات دوچرخه سواری که در قبرس برگزار شد، دوچرخه سواران البرزی نیز حضور داشتند و در رقابتها شرکت کردند ضمن اینکه در پایان مسابقات بین المللی یادشده، دو تن از پیشکسوتان البرزی صاحب مدال شدند.

از استان البرز مجتبی رحمانی در رشته ی کریتنویوم برسکوی نخست ایستاد و در رشته استقامت مقام سوم را کسب کرد.

رضا الماسی نیز در رشته استقامت قهرمان شد و در رشته کریتنویوم به کسب عنوان پنجمی رضایت داد.

این دوره از مسابقات با حضور 15 تیم در پنج رده ی سنی برگزار شد.