حضور قائم مقام وزیر خارجه در دومین اجلاس بنیاد همکاری بین المللی استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجلاس نمایندگان چهل و یک کشور حضوردارند که شامل مقامات دولتی ، سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه ، صاحبان شرکت ها و گروه های بزرگ اقتصادی وتجار وکارشناسان تجاری بخش های مختلف اقتصادی ترکیه و کشورهای همجوار هستند.

میزگردهای گوناگونی در طی سه روز برپائی اجلاس پیش بینی شده است که در خلال آن ها صاحبنظران و متخصصین مسایل اقتصادی ،دفاعی ،انرژی ،آموزشی وفرهنگی به بحث و گفتگو پیرامون موضوعات مبتلا به کشورهای منطقه خواهند پرداخت.

امیر منصور برقعی قائم مقام وزارت امور خارجه کشورمان که در راس هیاتی از کارشناسان چند نهاد داخلی در این اجلاس شرکت کرده است در اولین روز برپائی آن سخنرانی کرد.

وی در سخنان خود ضمن شرح نکته هائی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، خواستار همکاری کشورهای منطقه بر اساس روح برادری وبرابری برخاسته از تعالیم اسلامی شد ویافتن مدل های توسعه ای مبتنی بر معیارهای اسلامی وطرح ریزی اقتصاد حلال را از مهم ترین مسائل پیش روی کشورهای منطقه دانست .

