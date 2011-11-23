  1. استانها
  2. قزوین
۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

آیت الله باریک بین:

ماه محرم بهترین فرصت برای ترویج امر به معروف است

ماه محرم بهترین فرصت برای ترویج امر به معروف است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: ماه محرم بهترین فرصت برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر چهارشنبه به مناسبت روز خانواده و فرارسیدن ماه محرم در دیدار با جمعی از بانوان مبلغه استان اظهارداشت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمان است و ماه محرم بهترین فرصت برای تعلیم و تربیت و اجرای این فریضه الهی است.
 
وی تصریح کرد: محرم ماه حماسه و قیام است و باید سعی کنیم ائمه معصومین(ع) را الگوی روشن زندگی خود قرار دهیم و برای رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت تلاش کنیم.
 
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بانون مبلغه که در مراسم سوگواری ماه محرم بیشترین حضور را دارند باید پیام و اهداف قیام امام حسین(ع) را به بانوان و دختران جوان منتقل کرده و تلاش کنند تا ارتباط نسل جوان با بزرگان دینی به خوبی برقرار شود.
 
آیت الله باریک بین با اشاره به نقش خانواده ها در جامعه، یادآورشد: خانواده در نظر اسلام جایگاهی کلیدی و محوری دارد و با تحکیم خانواده و تقویت آن می توان به بهبود فرهنگ جامعه کمک کرد.
 
وی تقویت تشکلهای بانوان در استان را ضروری خواند و اظهارداشت: تقویت تشکلهای بانوان و انجام کارهای فرهنگی متناسب با فضای استان از کارهای تاثیرگذاری است که می تواند به ارتقای سطح فرهنگی امور منجر شود. 
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین نقش بانوان در خانواده و تربیت کودکان را مهم ارزیابی کرد و گفت: بانوان باید در اداره امور خانواده پاکدامنی و تقوی را رعایت کنند و آن را در تربیت فرزندان نیز بکار گیرند.
 
در ابتدای این دیدار طاهره بیگم سیدی مدیرکل دفتر امور باوان و خانواده استانداری قزوین با ارایه گزارشی از کارهای انجام شده، بیان کرد: برای مقابله با تهاجم فرهنگی نیازمند برنامه ریزی منسجم و راهبردی و استفاده از دیدگاههای صاحب نظران هستیم که در این میان بانوان نیز نقش مهمی می توانند ایفا کنند.                 
کد مطلب 1467968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها