ماه محرم بهترین فرصت برای ترویج امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر چهارشنبه به مناسبت روز خانواده و فرارسیدن ماه محرم در دیدار با جمعی از بانوان مبلغه استان اظهارداشت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمان است و ماه محرم بهترین فرصت برای تعلیم و تربیت و اجرای این فریضه الهی است.

وی تصریح کرد: محرم ماه حماسه و قیام است و باید سعی کنیم ائمه معصومین(ع) را الگوی روشن زندگی خود قرار دهیم و برای رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت تلاش کنیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بانون مبلغه که در مراسم سوگواری ماه محرم بیشترین حضور را دارند باید پیام و اهداف قیام امام حسین(ع) را به بانوان و دختران جوان منتقل کرده و تلاش کنند تا ارتباط نسل جوان با بزرگان دینی به خوبی برقرار شود.

آیت الله باریک بین با اشاره به نقش خانواده ها در جامعه، یادآورشد: خانواده در نظر اسلام جایگاهی کلیدی و محوری دارد و با تحکیم خانواده و تقویت آن می توان به بهبود فرهنگ جامعه کمک کرد.

وی تقویت تشکلهای بانوان در استان را ضروری خواند و اظهارداشت: تقویت تشکلهای بانوان و انجام کارهای فرهنگی متناسب با فضای استان از کارهای تاثیرگذاری است که می تواند به ارتقای سطح فرهنگی امور منجر شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین نقش بانوان در خانواده و تربیت کودکان را مهم ارزیابی کرد و گفت: بانوان باید در اداره امور خانواده پاکدامنی و تقوی را رعایت کنند و آن را در تربیت فرزندان نیز بکار گیرند.

در ابتدای این دیدار طاهره بیگم سیدی مدیرکل دفتر امور باوان و خانواده استانداری قزوین با ارایه گزارشی از کارهای انجام شده، بیان کرد: برای مقابله با تهاجم فرهنگی نیازمند برنامه ریزی منسجم و راهبردی و استفاده از دیدگاههای صاحب نظران هستیم که در این میان بانوان نیز نقش مهمی می توانند ایفا کنند.