پرچم دانش آموزان پاکدشتی برای رئیس جمهور/ اسم "وام" شده "تسهیلات"!

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مردم متدین و ولایتمدار این شهرستان شاهد سخنرانی محمود احمدی نژاد در ورزشگاه شهید محسن پازوکی و دیدار چهره به چهره وی و اعضای هیئت دولت با مردم در محل شهرداری پاکدشت بودند که حاشیه های آن را می خوانید:

اقشار مختلف مردم در مسیر استقبال از رئیس‌ جمهور حضور داشتند که در این میان، حضور تعداد زیادی از دانش آموزان پاکدشتی با لباسهای متحدالشکل و با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی، جلوه خاصی به مسیر و سپس به ورزشگاه داده بود.

حضور گسترده مردم در میدان جهاد پاکدشت برای استقبال از احمدی نژاد و مسیر منتهی به ورزشگاه، به حدی بود که مردم برای حضور در محل زمین چمن استادیوم با مشکل مواجه شدند و البته در فاصله ساعت 13 تا 14:20 که رئیس جمهور در جایگاه ویژه قرار گرفت، بسیاری از مردم حاضر در این مکان، دائم در حال تردد به خارج ورزشگاه و ورود مجدد بودند.

بالگرد حامل رئیس جمهور ساعت 14:05 دقیقه وارد فضای ورزشگاه شهید پازوکی شهرستان پاکدشت شد و عده زیادی از مردم که منتظر ورود احمدی نژاد به خیایان منتهی به ورزشگاه و همراهی وی بودند، به سرعت راهی داخل ورزشگاه شدند.

پرچم دانش آموزان پاکدشتی برای رئیس جمهور

تعدادی از پرچم های در دست دانش آموزان پاکدشتی توسط چند تن از مسئولان برگزاری مراسم گرفته شد تا به رئیس جمهور داده شود.

سیستم صوتی ورزشگاه، صدای نیمه مطلوبی داشت و برخی اوقات قطع و وصل می شد.

قربانعلی مقبلی فرماندار شهرستان پاکدشت و حجت الاسلام لزومی نماینده ولی فقیه در این شهرستان به رئیس جمهور و هیئت دولت خیر مقدم گفته و از پیشرفت پروژه های این شهرستان گزارشی ارائه کردند.

تعدادی از جانبازان انقلاب، سوار بر صندلیهای چرخدار در حالی که عکسهایی از مقام معظم رهبری و دکتر احمدی نژاد را با خود حمل می کردند، در ورزشگاه شهید پازوکی حضور پیدا کردند.

اوضاع جسمی یکی از دانش آموزان که در مراسم حضور داشت در حین سخنرانی محمود احمدی نژاد نامساعد شد و توسط برانکارد هلال احمر به بیرون از جمعیت انتقال یافت؛ یک زن حدود 40 ساله نیز به دلیل فشار جمعیت و ازدحام دچار غش و ضعف شد و به سرعت توسط نیروهای هلال احمر برای درمان منتقل شد.

مردم: به روستایی ها نیز برسید/ احمدی نژاد: مخلص روستایی ها هم هستم

اواخر سخنرانی احمدی نژاد که به مسائل و مشکلات شهرستان پاکدشت اختصاص داشت، یکی از حاضران در میان جمعیت خطاب به احمدی نژاد گفت: "به روستایی ها نیز برسید" که در این لحظه رئیس جمهور با لبخندی روی لب اظهار داشت: "مخلص روستایی ها هم هستم."

در میان سخنان احمدی نژاد برخی از مردم درخواست تکمیل سریع کمربندی 32 کیلومتری پاکدشت را داشتند که رئیس جمهور در این خصوص وعده داد تا مشکلات پیش رو بررسی شود و این پروژه هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

اواسط سخنرانی احمدی نژاد یکی از بانوان حاضر در میان جمعیت که گویا از شیراز آمده بود، نامه ای در دست داشت که رئیس جمهور متوجه این قضیه شد و به یکی از مسئولان که در آنجا حضور داشت، دستور داد تا نامه را به سرعت از وی بگیرند.

اسم "وام" عوض شده و به آن می گویند "تسهیلات"!

تعدادی از مردم مشکل دریافت وام از بانکها را با صدای بلند مطرح کردند که رئیس جمهور با لبخند همیشه اش گفت: "اسم وام عوض شده و به آن می گویند تسهیلات!"

علیرغم وعده تسهیلاتی که برای رفاه خبرنگاران در نظر گرفته شده بود، علاوه بر اینکه نام تعدادی از خبرنگاران از لیست نهاد ریاست جمهوری خارج شد و این خبرنگاران برای پوشش خبری مجبور به حضور در میان مردم حاضر در ورزشگاه شدند، وسیله حمل و نقل نیز از فرمانداری به ورزشگاه و همچنین از ورزشگاه به محل ملاقات عمومی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در شهرداری پاکدشت برای این قشر زحمتکش فراهم نشد؛ به نحوی که خبرنگاران یا با وسیله شخصی خود این مسیرها را پیمودند یا با استفاده از آژانس و وسایل نقلیه عمومی، خود را به مقصدشان رساندند.

اواخر سخنرانی احمدی نژاد، جمعی از حاضران محل سخنرانی را ترک کردند تا با ترافیک و ازدحام جمعیت مواجهه نشوند.