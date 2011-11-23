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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

لیگ برتر فوتسال/

راه ساری در خانه بر شهرداری ساوه غلبه کرد

راه ساری در خانه بر شهرداری ساوه غلبه کرد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال راه ساری در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور، بر میهمان خود شهرداری ساوه غلبه کرد و اندکی از قعر جدول رده بندی فاصله گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که عصر چهارشنبه در سالن ورزشی سیدرسول حسینی ساری برگزار شد، تنها نماینده فوتسال مازندران در لیگ برتردر حالیکه از حمایت پرشور نزدیک به دو هزار هوادار خود سود می برد شهرداری ساوه را با سه گل شکست داد و با چهار پله صعود به رده نهم جدول رده بندی رسید.

نیمه اول این دیدار بدون به ثمر رسیدن گلی برای دو تیم به ثمر رسید و حملات تیمها برای باز کردن دروازه ها به جایی نرسید.

نیمه دوم این دیدار با بازی محتاطانه تیم میهمان آغاز شد و شاگردان محمود خوراکچی سرمربی تیم شهرداری ساوه با هدف کسب حداقل امتیاز وارد زمین مسابقه شدند.
 
بازیکنان تیم راه ساری که احتیاج فراوانی به پیروزی در این دیدار داشتند بر شدت حملات خود در این نیمه افزودند و موفق شدند با گل ایمان احمدی از حریف خود پیشی بگیرند.
 
پس از به ثمر رسیدن این گل، خوراکچی تاکتیک استفاده از یک بازیکن به جای دروازه بان را در دستور کار خود قرار داد تا با استفاده از یک بازیکن بیشتر، گل خورده را جبران کند که خالی بودن دروازه این تیم موجب گلزنی عماد محمدی و محمود لطفی برای تیم راه ساری شد و این دیدار با نتیجه سه بر صفر به پایان رسید.
 
تیم فوتسال راه ساری در پایان هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور با 10 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.
کد مطلب 1467971

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