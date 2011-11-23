به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت الاسلام احمد مبلغی شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی ‌اظهار داشت: کنفرانس بین المللی فقه و قانون روزهای پنجشنبه و جمعه 27 و 28 بهمن‌ماه سال جاری در قم برگزار می‌شود.



وی با اشاره به اینکه این کنفرانس دارای افتتاحیه و اختتامیه و حداقل دو جلسه علمی است، اظهار داشت:‌ دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و یکی از مراجع تقلید از جمله مدعوین و سخنران مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی فقه و قانون هستند.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: در حال حاضر چندین مکان برای برگزاری این کنفرانس در نظر گرفته شده و در آینده مکان قطعی این کنفرانس اعلام خواهد شد.



حضور حقوقدانان شش کشور در کنفرانس



وی با اشاره به اینکه حقوقدان‌هایی از شش کشور دنیا در این کنفرانس بین المللی حضور دارند، اضافه کرد: قطر، مصر، عمان، تونس، یمن و لبنان از جمله شش کشوری هستند که در این کنفرانس حضور خواهند داشت و همچنین شخصیت‌های برجسته، حقوق‌دان و فقهای برجسته اهل سنت و همچنین استادان حوزه و دانشگاه که به حقوق و فقه آشنا هستند نیز به کنفرانس بین المللی فقه و قانون دعوت خواهند شد.



حجت الاسلام مبلغی با بیان اینکه کنفرانس بین المللی از سطح علمی بالایی برخوردار است، ابراز داشت: هر سال عنوان همایش دقیق تر و جزئی تر خواهد شد.



وی در پایان افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در راستای افکندن نگاه دینی و فقهی به قانون و تأمین نیازهای قانون از نگاه فقهی گام بر می‌دارد.