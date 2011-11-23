300 هزار نفر طی سه روز اول به نمایشگاه کتاب فارس آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا نداف با ابراز خرسندی از استقبال مردم اظهار داشت: شرایط بد جوی و سرمای هوا مانع حضور مردم در نمایشگاه نشد به طوریکه روز گذشته 112 میلیون تومان بن فروخته شد.

وی ادامه داد: برخی از مراجعه کنندگان مشکلاتی را بیان می کنند که عمده آنها به علت شرایط زیرساختی است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس سپس به علت برگزار نشدن نشست خاطره در سرای اهل قلم اشاره کرد وافزود: متاسفانه زهره حسینی نویسنده کتاب "دا" به دلیل بیماری به آلمان اعزام شد و نتوانست در دهمین نمایشگاه کتاب فارس حضور پیدا کند.