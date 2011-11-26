سازمان بسیج علمی برای مدیریت کالاهای وارداتی برنامه دارد

محمود تولایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فن آوری اظهار داشت: همه فضاهایی که فکر می کنیم مکمل ظرفیتهای دولتی امروز جامعه است را در قالب بسته های کاری پیش بینی کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سراسر کشور خانه نخبگان علمی بسیج تشکیل خواهد شد و این مرکز به عنوان کانون تفکری برای متخصصین هر استان است که می توانند دغدغه های استان خود را فهرست و موانع و راهکارهای رشد و شکوفایی را شناسایی ومتناسب با این موضوعات طرح های پژوهشی ارائه کنند و در اختیار مسئولان استانی خود بگذارند تا به عنوان پشتوانه فکری کار متخصصین سطح جامعه سازماندهی شود.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فن آوری کشور با بیان اینکه در استان‌های کمتر برخوردار و استان هایی که تعداد محققین آنها بیش از ظرفیت ایجاد شده دستگاه‌های دولتی باشد سازمان بسیج علمی مراکز رشد و توسعه نوآوری را تاسیس می کند، گفت: همچنین سازمان بسیج علمی در راستای کمک به تجاری سازی و ایجاد شرکتهای دانش بنیان موسسه هولدینگی را پیش بینی کرده است بطوریکه امیدواریم با اعمال ساز و کارهای متنوع بتوانیم بخشی از بار جهاد علمی کشور را بر دوش بگیریم.

وی در خصوص برنامه های سازمان بسیج علمی کشور برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان نیز گفت: به هرحال یک مخترع و نوع آور فرصتی برای ظهور و بروز توانائیهای خود می خواهد و اگر امروز به دلیل برخورد به درهای بسته و بن بست های حمایتی کسی نا امید و دلسرد می شود و نهایتا ازکشور مهاجرت می کند این وظیفه ما است که این موانع را برطرف کنیم.

تولایی ابراز امیدواری کرد: مجموعه برنامه های درنظرگرفته شده بتواند بخشی از این موضوعات را در حوزه اشتغال آفرینی و ارائه اطلاعات مورد نیاز کارآفرینان و افراد خلاق پاسخ دهد.



وی با بیان اینکه با استفاده از بازارهای بالقوه داخلی چگونگی واردات کشور را برنامه ریزی کرده ایم، گفت: امروز 6 هزار قلم کالای واراداتی داریم که در مقابل آن بیش از 3 میلیون دانشجو وجود دارد یعنی ما به ازای هر یک قلم کالای وارداتی به این سرزمین 500 دانشجو وجود دارد که ما برای برقراری ارتباط بین این ظرفیت با آن نیازبرنامه ریزی مبسوطی کرده ایم که ان شاءالله در نمایشگاه جهاد اقتصادی عرضه خواهیم کرد.

