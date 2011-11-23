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۲ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۳۶

شکاف پس از مرگ قذافی؛

سفیر لیبی در دمشق به ترکیب کابینه انتقالی اعتراض کرد

سفیر لیبی در دمشق به ترکیب کابینه انتقالی اعتراض کرد

نخستین زمزمه های نارضایتی از ترکیب جدید کابینه لیبی، از دمشق شنیده شد، جایی که سفیر این کشور در سوریه آن را اجحاف و ظلم در حق مردم جنوب لیبی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "عبدالسلام ضو" گفت : روند تشکیل کابینه در لیبی بر اساس عدالت نبوده است، زیرا حق مردم جنوب نادیده گرفته شده است.

وی افزود: "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی باید برای تشکیل کابینه عادلانه دخالت کند، آیا عاقلانه است که منطقه فزان که 40 درصد مساحت لیبی را تشکیل می دهد فقط یک وزیر داشته باشد؟

ضو تاکید کرد: درست است که جمعیت شمال لیبی زیاد است، اما مناطق الجفره،سبها،الشاطی،اوباری و مرزوق باید حداقل چهار وزیر در کابینه داشته باشند.

وی بیان کرد: منطقه فزان در زمان رژیم سابق مورد بی اعتنایی قرار گرفت و هم اکنون نیز از سوی نظام جدید مورد بی مهری قرار گرفته است، در حالی که منابع طبیعی زیادی دارد.

ضو گفت : ساکنان فزان از حقوق خود دفاع کنند هر چند که این به معنای دعوت به جدایی طلبی نیست، زیرا ما بیشتر از دیگران به وحدت لیبی توجه داریم.

شایان ذکر است که عبدالرحیم الکیب نخست وزیر لیبی کابینه خود را که شامل 24 نفر است معرفی کرد.

کد مطلب 1467979

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