وزن کشی مسابقات کشتی بین المللی شهید هاشمی نژاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه با به روی تشک آمدن کشتی گیران 12 استان کشور و کشتی گیران کشورهای ارمنستان، عراق و گرجستان در بهشهر آغاز می شود.

نهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد، سوم و چهارم آذر ماه در سالن شهید هاشمی نژاد بهشهر برگزار می‌شود.

این مسابقات در هشت وزن و در رده جوانان برنامه‌ ریزی شده که روز چهارشنبه دوم آذرماه به وزن ‌کشی تیم‌ها اختصاص دارد.

جوایز نهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی‌نژاد همانند سال گذشته دلاری است و نفرات اول، دوم و سوم مشترک اوزان مختلف به ترتیب 400، 300 و 150 دلار جایزه می‌گیرند.

علاوه بر پرداخت جوایز 400، 300 و 150 دلاری به تیم‌های اول تا سوم، به تیم اخلاق جایزه داده می شود.