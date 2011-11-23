وزن کشی مسابقات کشتی بین المللی شهید هاشمی نژاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه با به روی تشک آمدن کشتی گیران 12 استان کشور و کشتی گیران کشورهای ارمنستان، عراق و گرجستان در بهشهر آغاز می شود.
نهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی نژاد، سوم و چهارم آذر ماه در سالن شهید هاشمی نژاد بهشهر برگزار میشود.
این مسابقات در هشت وزن و در رده جوانان برنامه ریزی شده که روز چهارشنبه دوم آذرماه به وزن کشی تیمها اختصاص دارد.
جوایز نهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمینژاد همانند سال گذشته دلاری است و نفرات اول، دوم و سوم مشترک اوزان مختلف به ترتیب 400، 300 و 150 دلار جایزه میگیرند.
علاوه بر پرداخت جوایز 400، 300 و 150 دلاری به تیمهای اول تا سوم، به تیم اخلاق جایزه داده می شود.
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