370 مقاله در کنگره قرآن و سلامت مازندران ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی افضلی عصر چهارشنبه در نخستین روز دومین کنگره علمی قرآن و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: از این تعداد مقاله 190 مقاله برای چاپ در کتاب همایش از سوی داوران انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه 27 مقاله برای سخنرانی در این همایش دو روزه ارائه می‌شود، ابراز داشت: 165 مقاله نیز در قالب پوستر چاپ شده است.

افضلی با اشاره به اینکه باید در علوم قرآنی، قرآن پژوهی مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: این امر یکی از راه‌های کاربردی شدن قرآن است.

وی با اشاره به اینکه اهداف این همایش ایجاد بستر مناسب برای ورود اساتید علوم پزشکی به حوزه علوم دینی و قرآنی، فراهم کردن جنبش نرم‌افزاری، ترغیب اساتید و دانشجویان این رشته به مطالعات میان رشته‌ای با تکیه بر علوم قرآنی، توجه به مفهوم سلامت بر مبنای انسان‌شناسی قرآنی بوده، تصریح کرد: دبیرخانه این همایش از سال گذشته آغاز به کار کرده است.

دبیر علمی کنگره قرآن و سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه اسلام دین جامع و کاملی است که بسیاری از آموزه‌های علمی در آن گنجانده شده است، اضافه کرد: این کنگره مروری است بر آنچه که قرآن در قالب دستورات بهداشتی، درمانی، اعتقادی برای انسانها به ارمغان آورده و باید به آن توجه شود.

افضلی گفت: از آنجا که قرآن کریم مهمترین مبنا برای درمان و شفای ناامنی‌های روانی بشر امروزی است، این کنگره به منظور برشمردن شاخصهای سلامت جسمی و روحی انسان از منظر قرآن کریم برگزار شده است.