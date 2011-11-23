موزه کشاورزی ایلام آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان ایلام گفت: قسمت اعظم عملیات اجرایی موزه کشاورزی استان ایلام به اتمام رسیده و این پروژه مراحل پایانی خود را طی میکند و بر اساس برنامه زمانبندی شده در دور چهارم سفراستانی هیات دولت به ایلام با دستان دکتر احمد زاده افتتاح خواهد شد.
مسعود اسکندری افزود: در حال حاضر دو موزه بزرگ مردمشناسی و باستانشناسی زیر نظر اداره کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان ایلام فعالیت میکنند که به زودی موزه کشاورزی نیز به جمع موزههای این استان اضافه می شود.
وی اضافه کرد: موزه دفاع مقدس ایلام نیز از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان راه اندازی شده که اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام مبلغ چهار میلیارد تومان در این پروژه مشارکت داشته است.
وی با اشاره به ساخت پارک موزه دفاع مقدس نیز یادآورشد: عملیات اجرایی این پارک موزه توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام به زودی آغاز می شود.
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