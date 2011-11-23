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۲ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۶

شکریان اعلام کرد:

65 شهید مداح در مازندران شناسایی شد

65 شهید مداح در مازندران شناسایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران از شناسایی 65 شهید مداح در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام ناصرشکریان عصر چهارشنبه در یادواره شهدای مداح مازندران اظهار داشت: بزرگداشت یاد وخاطره شهدا یک پیام قرآنی و تعریف وتمجید و زنده کردن و تداعی خاطرات شهدای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: جانبازان وشهدا و ایثارگران با رشادت ودلیری وصداقت در مقابل دشمن ایستادگی کرده تا انقلاب اسلامی درهشت سال دفاع مقدس پیروز شوند.
 
شکریان گفت:انتظار شهادت به عنوان یک ارزش یاد کرد و باب شهادت بر روی همگان گشوده است.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود:مومنانی که با خداوند متعال عهد و پیمان بستند هرگز با پیمان و تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی توجه نکرده و پیرو رهبری و ولایت فقیه خود هستند.
 
وی یادآور شد: باید قدر شهدا وجانبازان را با تاسی از ائمه و امامان بدانیم و در مسیرشهدا تا ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه دهیم.
 
کد مطلب 1467990

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