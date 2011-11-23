65 شهید مداح در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام ناصرشکریان عصر چهارشنبه در یادواره شهدای مداح مازندران اظهار داشت: بزرگداشت یاد وخاطره شهدا یک پیام قرآنی و تعریف وتمجید و زنده کردن و تداعی خاطرات شهدای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: جانبازان وشهدا و ایثارگران با رشادت ودلیری وصداقت در مقابل دشمن ایستادگی کرده تا انقلاب اسلامی درهشت سال دفاع مقدس پیروز شوند.

شکریان گفت:انتظار شهادت به عنوان یک ارزش یاد کرد و باب شهادت بر روی همگان گشوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود:مومنانی که با خداوند متعال عهد و پیمان بستند هرگز با پیمان و تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی توجه نکرده و پیرو رهبری و ولایت فقیه خود هستند.

وی یادآور شد: باید قدر شهدا وجانبازان را با تاسی از ائمه و امامان بدانیم و در مسیرشهدا تا ظهور حضرت مهدی(عج) ادامه دهیم.

