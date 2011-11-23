دیدار مقامات ایرانی و بلغار درباره همکاری دوجانبه در زمینه مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات گئورگیف ضمن اظهار خوش آمد به هیئت ایرانی بر اهمیت و ضرورت این گونه دیدارها تاکید کرده و افزود: من همیشه تحت تاثیر مبارزات ایران بر علیه قاچاق مواد مخدر و کشفیات آن هستم. همکاریهای دو کشور در این زمینه در مسیر صحیحی قرار دارد و باید از طریق تبادل اطلاعات و ارتباط مستقیم زنده این همکاریها تقویت شود.

بیات نیز در این دیدار ضمن تشریح مبارزات گسترده و متنوع ایران بر علیه قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان بین المللی آن، با اشاره به تعداد شهدا و هزینه هایی که کشورمان برای پیشگیری، مبارزه و ریشه کنی این بلای سلامت بشری داده است اضافه کرد ما انتظار داریم اروپائیها بر اساس اصل مسئولیت مشترک در این مبارزه شرکت کرده و با ارائه کمکهای فنی و تجهیزاتی مطابق با مصوبه های سازمان ملل و دیگر نهادهای ذیربط، ایران رادر این مسیر یاری دهند.

لازم به یادآوری است که این مذاکرات در چارچوب دیدارهای نوبتی سالانه دو کشور انجام می گیرد. دور قبلی این مذاکرات سال گذشته در تهران برگزار شده بود.