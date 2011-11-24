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۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

سالاری به مهر خبر داد:

عملیات اجرایی انتقال آب به شهرهای سیستان 90 درصد رشد دارد

عملیات اجرایی انتقال آب به شهرهای سیستان 90 درصد رشد دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: عملیات اجرایی تامین، انتقال و تصفیه آب به شهرهای سیستان 90 درصد رشد داشته است.

منوچهر سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه عظیم از سال 1387 به شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان واگذار شده که با توجه به پیشرفت خوبی که داشته است در اواخر سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی اعتبار پیش بینی شده به منظور اجرای این طرح را 700 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون مبلغ 470 میلیارد ریال در این راستا هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تاثیر بسزایی در ارتقا شاخص های بهداشتی و رفاه مردم درمنطقه سیستان دارد افزود: با  بهره برداری از این پروژه علاوه بر افزایش سرانه مصرف آب از میزان 100 لیتر به 180 لیتر، آب تصفیه شده و با کیفیت در اختیار شهروندان محترم قرار خواهد گرفت.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بیان داشت: با اجرای این پروژه نیاز آب شرب شهرهای سیستان تا سال 1415 تامین خواهد شد.

کد مطلب 1467993

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