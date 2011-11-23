به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی چهارمین جایزه جلال آل احمد عصر امروز چهارشنبه 2 آذر همزمان با زادروز این نویسنده فقید با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهمن درّی معاون فرهنگی وزیر ارشاد و جمعی از مسئولان فرهنگی و نیز نویسندگان و پژوهشگران در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

وزیر ارشاد در این‌باره از اینکه سه دوره از جایزه جلال در دولت دهم برگزار شده، ابراز خوشحالی کرد و با اشاره به ویژگی‌های فکری این نویسنده گفت: جلال اگر چه در ابتدا تحت‌تاثیر اندیشه‌های خلیل ملکی و احمد کسروی و شریعت سنگلجی بود، همواره از تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه ناراضی و معترض وضع موجود بود.

حسینی افزود: البته او این روحیه را داشت که نگوید حرف مرد یکی است بلکه بگوید حرف حق یکی است و این روحیه حق‌طلبی او بود که باعث شد از همه افکار مادی‌گرایانه دیگر دوری کند و ذهن جستجوگرش او را به وادی ایمان سوق داد.

در این برنامه همچنین مجید حمیدزاده دبیر جایزه جلال آل احمد با ارائه گزارشی از این دوره گفت: در چهارمین جایزه جلال آل احمد 4 هزار و 854 اثر چاپ شده در سال 1389 به دبیرخانه رسید که این در مقایسه با 2970 اثری که در دوره سوم مورد ارزیابی قرار گرفت از رشد 64 درصدی برخوردار است.

وی با اشاره به انتخاب آثار برگزیده مستقل در بخش‌های داستان و نقد ادبی تاکید کرد، به دلیل نزدیک بودن آثار بخش تاریخ داوران به ناچار سه اثر را به صورت مشترک به عنوان برگزیده انتخاب کردند.

حمیدزاده همچنین از اعضای هیئت علمی جایزه جلال آل احمد شاهد احمدرضا سرشار، عباسعلی وفایی، مجتبی رحماندوست ، امیرحسین فردی، راضیه تجار، کاظم بیگی، عباس سلیمی نمین و رسول جعفریان قدرانی کرد.

در پایان این مراسم جوایز نفرات برگزیده مستقل شامل نشان ادبی جلال آل احمد تندیس و لوح تقدیر و معادل ریالی 110 سکه بهار آزادی به دو برگزیده در بخش های داستان و نقد ادبی اهدا شد.

جایزه بخش تاریخ هم به صورت مشترک میان سه اثر برگزیده آن تقسیم و همچنین معادل ریالی 25 سکه بهار آزادی به خالق اثر شایسته تقدیر بخش مستند نگاری اهدا شد.

مسئولان موسسه جهادی که کتاب «تا خمینی شهر» (روایت زندگی مجاهدانه حاج عبدالله والی) به هنگام دریافت جایزه اعلام کردند که وجه ریالی این جایزه را صرف امور خیریه و کمک به مردم محروم در منطقه بشاگرد خواهند کرد.