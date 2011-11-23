ورزشکاران ایلامی 32 عنوان جهانی کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی اظهار داشت: شاید زمانی این رویدادهای ورزشی برای استان کوچکی مانند ایلام بسیار دست نیافتنی بود.
وی ادامه داد: جوانان بزرگوار این استان کوچک در غرب کشور توانستند در طول هفت ماه گذشته 32 بار پرچم ایران اسلامی در سراسر جهان به اهتزاز درآورند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: پس میتوان ادعا کرد که جوانان ورزشکار ایلامی توان عبور از مسیرهای سخت قهرمانی در سطوح مختلف جهانی و ... دارند.
وی ادامه داد: این مهم نیازمند توجه ویژه مسئولان امر در استان و حتی مسئولان کشوری است که باید بیش از گذشته در این راستا کوشش کنند.
این مسئول اضافه کرد: استان ایلام ظرفیت و پتانسیل ورزش قهرمانی داشته که تنها با حمایت مسئولان این ظرفیتها بروز و ظهور خواهد یافت.
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