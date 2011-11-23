ایلام مستعد تبدیل شدن به قطب کشاورزی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی بیان داشت: نقش و جایگاه کشاورزی در توسعه و پیشرفت بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... بدیهی و غیر قابل انکار است.

وی افزود: باید با فاصله گرفتن از روشهای سنتی و استفاده از تکنولوژی های جدید در صنعت کشاورزی، این بخش را به سمت جهش های اساسی پایدار در راستای توسعه استان و کشور مدیریت کنیم.

وی اظهار داشت: استان ایلام به واسطه راهکارهای مدیریتی هدفمند و استفاده بهینه از منابع مستعد تبدیل شدن به قطب کشاورزی در کشور است.

اعلایی در ادامه گفت: گندم کالایی استراتژیک و تأثیرگذار در تعاملات سیاسی است که بعد از حوزه های انرژی و معدن، بیشترین سهم در مبادلات اقتصادی خواهد داشت.

این مسئول با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت تولید در بخش های گندم، آرد و نان، تصریح کرد: آموزش های صحیح و هدفمند، مدیریت بهره وری و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی می تواند زمینه ساز افزایش کیفیت در تولید و ارتقاء کمی گندم، آرد و نان در بازارهای رقابت باشد.



