جنجال آفرینی تازه غرب علیه ایران با نمایش فیلمی از لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبیلغات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، یک مقام آگاه در وزارت دفاع گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان سلاح های شیمیایی به منظور دفاع از جان شهروندان خود در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن اقدام به تولید انواع تجهیزات ضد شیمیایی از جمله ماسک ضد شیمیایی نمودکه با توجه به کیفیت بالای این تجهیزات بسیاری کشورهای جهان متقاضی خرید این محصولات شدند که منجر به فروش تجهیزات مذکور به آنان شد.اتفاقاً کمک به کشورهای جهان جهت مقابله با سلاح شیمیایی بر اساس ماده 10 کنوانسیون شیمیایی لازم است.

وی افزود: در جریان حمله صدام به کویت و احتمال خطر حمله شیمیایی به شهروندان این کشور از سوی رژیم صدام بر اساس تقاضای مقامات کشور کویت وزارت دفاع کشورمان مقادیر زیادی از این ماسک های ضد شیمیایی را به این کشور نیز صادر کرد.

این مقام آگاه هدف از جنجال آفرینی کاذب علیه ایران را فرافکنی آنان اعلام کرد و افزود: آمریکایی ها طبق کنوانسیون شیمیایی متعهد شده بودند تا سال 2007 میلادی کلیه سلاح های شیمیایی خود را منهدم نمایند، ولی به بهانه های واهی 5 سال دیگر وقت گرفتند و آخرین مهلت آنها 29 آوریل سال 2012 (9 اردیبهشت 1391)است. آمریکا با کمال وقاحت اعلام کرده است که کنوانسیون را اجراء نمی کند و بیش از 3هزار تن از سلاح های شیمیایی خود را نگهداری خواهد کرد که این نقض صریح کنوانسیون است.

وی گفت: اتفاقاً جمهوری اسلامی ایران به خاطر این نقض کنوانسیون از آمریکا شکایت کرده و خواستار ارجاع پرونده آمریکا به مجمع عمومی و شورای امنیت شده است.(طبق ماده 12 کنوانسیون شیمیایی ، کشورهای عضو کنوانسیون بایستی علیه کشوری که سلاح های شیمیایی خود را منهدم نمی کنند اقدام دسته جمعی بعمل آورند.)

این مقام آگاه تصریح کرد: نقض دیگر کنوانسیون توسط امریکا و انگلیس در عراق اتفاق افتاده است و آن این بود که این دو کشور سلاح های شیمیایی را که غربی ها به عراق داده بودند پنهانی منهدم کردند و طبق اعتراف خودشان 6 سال بعد به سازمان کنوانسیون اعلام کردند در صورتی که می بایستی همان زمان یعنی سال 2003 به سازمان کنوانسیون اعلام می کردند تا مشخص شود که منشأ این سلاح ها کجا بوده است. در این رابطه نیز جمهوری اسلامی ایران به سازمان کنوانسیون شکایت کرده و خواستار تنبیه این دو کشور شده است.

وی تصریح کرد: آمریکا و برخی از کشور های غربی از بزرگترین تولید کنندگان انواع سلاح های شیمیایی هستند که بسیاری از رژیم های دیکتاتور در جهان مثل رژیم صدام و رژیم صهیونیستی را به اینگونه سلاح تجهیز کرده اند .این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران مخالف استفاده از این سلاح ها بوده و خود قربانی انواع سلاح های کشتار جمعی است که آمریکا و متحدینش به صدام داده بودند و هیچگاه مواد ممنوعه طبق کنوانسیون به هیچ کشوری صادر نکرده است.

این مقام مطلع با توجه به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه دستگاه های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی موضوع هستند گفت: دستگاه های اطلاعاتی آمریکا نه تنها جایگاه قانونی برای بررسی این موضوع را ندارند بلکه خود در جایگاه متهمند و تنها مرجع رسیدگی به این موضوع سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی است تا مانع جعل اسناد قلابی که آمریکا در ایجاد آن تخصص دارد، شوند.