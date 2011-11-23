ادعاهای دیکتاتور بحرین درباره ایران/امیدواریم تهران در مواضع خود تجدیدنظر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی، "حمد بن عیسی" مدعی شد: نتایج کمیته حقیقت یاب را می پذیریم و مسئولان خطاکار را مجازات می کنیم.

وی افزود: این گزارش کشور را در برهه تاریخی قرار می دهد و مسئولانی که به وظایف خود عمل نکرده باشند، مجازات یا تعویض خواهند شد.

پادشاه بحرین ضمن تمجید از تلاشهای "شریف بسیونی" رئیس کمیته و اعضای آن گفت : ما از تجربیات و توصیه های شما در این روز تاریخی استفاده می کنیم.

وی با اذعان به اتهامات بی اساسی که به ایران درباره دخالت در امور داخلی بحرین زده افزود: ما در حال حاضر دلیلی دراین باره نداریم، اما حملات رسانه ای ایران را محکوم می کنیم.

حمد مدعی شد: اقدامات ایران به خطر انداختن حاکمیت ملی بحرین و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است و امیدواریم که مقامات ایران در مواضع خود تجدید نظر کنند.

شایان ذکر است که کمیته حقیقت یاب بحرین ضمن تایید وجود شکنجه علیه بازداشت شدگان،به کارگیری زور علیه تظاهرات کنندگان بحرینی خواستار ضرورت بازنگری در احکام صادره شد.



با وجود ادعاهای شاه بحرین، سرکوب اعتراضات مردم این کشور همچنان با حمایت آل سعود ادامه دارد، اما مردم بحرین تاکید کرده اند تا تحقق تمام خواسته های مشروع خود به مبارزاتشان ادامه خواهند داد.