افزایش مبلغ جایزه جلال آل احمد منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز و پس از برگزاری چهارمین دوره جایزه جلال آل احمد در جمع خبرنگاران درباره احتمال تغییر مبلغ ریالی این جایزه توضیح داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا امکان رایزنی با محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی برای تهیه 110 سکه مصوب این جایزه از بازار به جای پرداختن وجه نقد به برگزیدگان جایزه جلال وجود نداشت؟ گفت: مهم سکه نیست بلکه ارزش معنوی جایزه اهمیت دارد ضمن اینکه ما معادل مبلغ این جایزه را به برگزیدگان داده ایم.

وی افزود: این جایزه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما هم موظف به اجرای آن هستیم ولی اگر احساس کردیم که نیاز دارد تعداد نفرات برگزیده را افزایش دهیم یک بررسی مجدد در مصوبه صورت خواهد گرفت.

همچنین بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر گفت: تعداد سکه های جایزه جلال نه قابل افزایش است و نه کاهش؛ البته می توان این پیشنهاد که را تعداد افراد برگزیده افزایش یابد بررسی کرد. ما ارزیابی خودمان را در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهیم داد.

وی افزود: ما معتقدیم رقم جایزه جلال نباید افزایش یابد بلکه باید بر جنبه‌های معنوی آن و تشویق نویسندگان به پدید آوردن کتاب هایی درخور این جایزه انجام دهیم. در واقع نوشته هایی را که موفق به دریافت جایزه جلال می شوند نباید با سنجه سکه ارزیابی کرد.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در عین حال گفت: اگر نرخ سکه دو برابر نرخ کنونی هم بود چون پرداخت 110 سکه به هر یک از برگزیدگان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود ما این رقم را تهیه و به نویسندگان تقدیم می کردیم.