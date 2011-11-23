سیاسیون ورزشی مشکلات فوتبال را برطرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر اصغر شرفی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پس از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و مس کرمان گفت: مشکلات ورزش ما قابل حل است و اگر در این راستا افراد سیاسی و متخصص در بحث ورزش وارد این بخش شوند می توانند کمک شایانی داشته باشند.

وی تاکید کرد: سیاسیونی که خارج از مباحث ورزشی وارد تیمداری و بخش های مربوط به تیم های فوتبال می شوند بر مشکلات ما اضافه می کنند.

وی در ادامه سخنان خود بازی این دو تیم را فینال ته جدولی ها دانست و تصریح کرد: بازی تیم های آخر جدول همیشه همراه با استرس بوده و خواهد بود بخصوص در این بازی که زمین نیز با لغزندگی خود مانع از ارائه یک بازی زیبا بود.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان تاکید کرد: فجر شهید سپاسی احتیاجی به وقت کشی نداشت ولی از میانه های نیمه دوم بازیکنان این تیم وقت کشی و تلف کردن وقت را در دستور کار خود قرار دادند که متاسفانه از دید داور نیز پنهان ماند.

شرفی با انتقاد از نحوه داوری این مسابقه افزود: طی چند بازی گذشته از جمله بازی با شهرداری تبریز وداماش پنالتی هایی به نفع ما گرفته نشد اما به عقیده من در این بازی حساس نیز داور در اعلام دو ضربه پنالتی برای تیم مس کوتاهی کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که وضعیت خط دفاعی مس قابل اطمینان نیست تصریح کرد: به دلیل لغزندگی زمین دو تیم مجبور به ارسال توپهای هوایی شدند که در این میان هر کس در زدن ضربات سر پیشقدم می شد موفق بود از طرفی ما در نیمه دوم نقاط ضعف خود را برطرف کردیم اما بر اثر اشتباهات فرهنگی گلهایی نیز دریافت کردیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در خصوص آخرین وضعیت تیم خود نیز گفت: با چنگ و دندان تیم خود را حفظ می کنیم اما اگر انتظارات بیشتری داریم باید بازیکنان جدید به تیم موجود اضافه شود.

بازیکن و سرمربی سابق تیم برق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه افراد غیر فوتبالی نمی توانند باعث موفقیت تیم برق شوند یادآور شد: برق شیراز سابقه 60 ساله در فوتبال کشور دارد در حالی که خیلی از این افرادی که امروز در کنار این تیم قدیمی قرار گرفته اند در زمانی که تیم برق موفقیت های بزرگی را کسب می کرد متولد نشده بودند.

شرفی تصریح کرد: مشکل بزرگ فوتبال تیم های شیرازی عدم تزریق مناسب پول به این تیمهاست. همانگونه که امروز شاهدیم تیم فجر سپاسی با تمام توانایی های خود در کسب نتایج ضعیف عمل می کند.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و مس سرچشمه کرمان با نتیجه سه بر سه به کار خود پایان دادند.