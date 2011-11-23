سرانه فضای ورزشی هشترود بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد شروین اسبقیان در نشست با فرماندار شهرستان هشترود و روسای هیئتهای ورزشی شهرستان هشترود در سفر شهرستانی خود گفت: شهرستان هشترود در حال حاضر 82 صدم متر مربع فضای ورزشی سرپوشیده و روباز دارد و این سرانه بالاترین سرانه در بین شهرهای آذربایجان شرقی است.

وی افزود: 38 صدم متر مربع فضای ورزشی در حال ساخت در شهرستان است که با افتتاح این پروژه ها سرانه فضای ورزشی هشترود به یک متر و 28 صدم متر مربع خواهد رسید که از برنامه پنجم توسعه جلوتر است و در تفکر رساندن فضای ورزشی شهرستان هشترود به دو متر هستیم.

اسبقیان تصریح کرد: در طول 32 سال و پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای بزرگی در بخش ورزش خصوصا زیر ساختهای ورزشی انجام گرفته و اوج این خدمات در طول شش سال گذشته در دولت نهم و دهم است و نمونه بارز آن رسیدن سرانه ورزشی منطقه محروم هشترود به 82 صدم متر مربع است.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در این نشست از واریز کمک 420 میلیون ریالی برای هیئتهای ورزشی شهرستان هشترود خبر داد و افزود: از محل برگشت درآمدهای اداره ورزش و جوانان شهرستان هشترود ملبغ 120 میلیون ریال به حساب اداره واریز و در طول یک هفته آینه نیز 120 میلون ریال نیز از سوی اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی برای کمک به هیئتها واریز خواهد شد.

اسبقیان در این نشست همچنین در خصوص مشکلات هیئتهای ورزشی و رفع نیازهای آنان دستورات لازم را صادر کرد.

در ادامه این سفر جلسه ای با حضور سرافراز مدیر عامل برق آذربایجان شرقی و نجاری فرماندار شهرستان هشترود در خصوص پروژه های عمرانی در دست ساخت این شهرستان برگزار و مشکلات پروژه های سالن ورزشی گنجینه کتاب و نظر کهریزی خصوصا انشعابات برق سالن نظر کهریزی مورد بحث قرار گرفته و مقرر شد برآورد مالی انشعاب برق توسط اداره برق انجام و مقداری از هزینه توسط اداره برق و مقداری توسط برق آذربایجان شرقی پرداخت شود.

در این نشست جلال ملک زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان هشترود با ارائه گزارشی از فعالیتهای ورزشی، عمرانی و فرهنگی گفت: مهمترین مشکل شهرستان هشترود کمی بودجه برای هیئتهای ورزشی و مربیان مجرب در شهرستان است و با کمکهای مالی آبان ماه اداره کل مقداری از مشکلات برطرف و در نظر است کلاسهای آموزشی برای 22 رشته ورزشی فعال است.