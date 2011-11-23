مخالفت مردم یمن با مصونیت دیکتاتور/ عبدالله صالح باید محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوانان انقلاب یمن با دادن مصونیت به دیکتاتور یمن مخالفت و بر محاکمه وی تاکید کردند.



بلافاصله پس از امضای طرح انتقال قدرت از سوی عبدالله صالح در کاخ ملک عبدالله، هزاران یمنی حاضر در میدان التغییر صنعا ضمن ابراز شادمانی از کناره گیری دیکتاتور در محکومیت طرح شورای همکاری خلیج فارس شعار دادند و بر ضرورت محاکمه عبدالله صالح تاکید کردند.



عبدالله صالح و گروههای مخالف عصر امروز در یکی از کاخهای پادشاه عربستان در ریاض، طرح شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت را امضا کردند.



دیکتاتور یمن در هنگام امضای طرح که ماهها با آن وقت کشی کرده بود، ابتدا به تمجید و تعریف از پادشاه عربستان پرداخت و گفت : از بابت آنچه در یمن رخ داد، متاسفم، امیدوار بودم که انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز برگزار شود.

وی اعتراف کرد آنچه تا پیش از امضای طرح واگذاری قدرت بر یمن گذشته است، به قدری ویرانگر است که تا سالهای طولانی نمی توان خرابی های ناشی از آن را بازسازی کرد.

عبدالله صالح بدون اشاره به نقش اصلی خود در به وجود آمدن بدبختی و مصایب فراوان برای مردم یمن گفت : اختلافات به شکاف در وحدت ملی و نابودی آنچه در سالهای گذشته ساخته شد، منجر شده است.

دیکتاتور یمن با بیان اینکه از حامیان دولت ائتلافی آتی خواهد بود، مدعی شد طرح ترور وی در صنعا شبیه توطئه های صهیونیستی است.



وی در عین حال اظهار داشت : مهم امضا نیست، بلکه اجرای توافقنامه مهم است.



معاون دیکتاتور یمن که قدرت را در اختیار گرفته است، از عربستان سعودی تشکر کرد و امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس را لحظه تاریخی سرنوشت سازی که در عربستان رقم خورد، توصیف کرد.



پادشاه عربستان نیز گفت امیدوارم یمنی ها با پشت سرگذاشتن کینه و دشمنی برای ساخت کشورشان با هم تلاش کنند.



واکنش دبیرکل سازمان ملل متحد



بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد بدون اشاره به جنایات فراوانی که عبدالله صالح علیه ملت خود مرتکب شده است، اعلام کرد عبدالله صالح پس از امضای توافقنامه، درمان خود را در نیویورک تکمیل خواهد کرد.