نمایشگاه کتاب در اداره زندان زابل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مهویدی عصر چهارشنبه با اشاره به لزوم انتقال آرمان های بسیج و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: گرامیداشت هفته بسیج، پاسداشت ارزش ها و آرمان های شهدای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه بسیجی است.

وی گفت: در این راستا با هدف انتقال ارزش های بسیج و ارتقای آگاهی مددجویان با شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نمایشگاه کتابی تحت عنوان یادگار ماندگار در این اداره برگزار شد.

وی افزود: در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب در اداره زندان زابل از مددجویان فعال در عرصه کتابخوانی تجلیل شد و به فرزندان مددجویان این اداره کتاب اهدا شد.