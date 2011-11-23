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۲ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۴

نمایشگاه کتاب در اداره زندان زابل برگزار شد

نمایشگاه کتاب در اداره زندان زابل برگزار شد

زابل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره زندان زابل گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، نمایشگاه کتاب و مراسم تجلیل از مددجویان فعال در عرصه کتاب و کتابخوانی در اداره زندان این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مهویدی عصر چهارشنبه با اشاره به لزوم انتقال آرمان های بسیج و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: گرامیداشت هفته بسیج، پاسداشت ارزش ها و آرمان های شهدای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه بسیجی است.

وی گفت: در این راستا با هدف انتقال ارزش های بسیج و ارتقای آگاهی مددجویان با شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نمایشگاه کتابی تحت عنوان یادگار ماندگار در این اداره برگزار شد.

وی افزود: در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب در اداره زندان زابل از مددجویان فعال در عرصه کتابخوانی تجلیل شد و به فرزندان مددجویان این اداره کتاب اهدا شد.

کد مطلب 1468025

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