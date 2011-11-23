بازدید نمایشگاه عروسکهای خیمه شب بازی برای اصحاب رسانه رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی گفت: اصحاب محترم رسانه می توانند با ارائه کارت شناسایی خود به صورت رایگان از این نمایشگاه که مجموعه کاملی از عروسکهای خیمه شب بازی متعلق به اواخر دوره قاجار تا دوره معاصر در آن نمایش داده شده بازدید کنند.

محمدی اظهار داشت: در این نمایشگاه عروسک های سیاه یا همان مبارک که در گذشته نمایشهای گوناگونی را با آن روی صحنه می بردند نمایش داده می شود.

وی اضافه کرد: این داستان ها با محوریت شخصیت مبارک اجرا می شد و نماد حق طلبی و اعتراض به ظلم و ستم حکومت شاهان به شمار می رفت.

گفتنی است، نمایشگاه عروسکهای خیمه شب بازی به مدت دو ماه در طبقه زیرزمین موزه آذربایجان در شهرستان تبریز دایر بوده و همه روزه از ساعت 8 صبح تا 19 آماده بازدید علاقه مندان است.