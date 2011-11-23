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۲ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۰۲

سجادی:

تعرفه های اماکن ورزشی در پاکدشت کاهش می یابد

تعرفه های اماکن ورزشی در پاکدشت کاهش می یابد

پاکدشت – خبرگزاری مهر: معاون وزارت ورزش و جوانان از کاهش میزان تعرفه های اماکن و فضاهای ورزشی در شهرستان پاکدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی عصر امروز در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم پاکدشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با افزایش سرانه های ورزشی در شهرستان پاکدشت، قطعاً تعرفه ها کاهش  می یابد و سعی بر این است که مشکلات ورزشی در این شهرستان کاهش پیدا کند.

وی در خصوص ارزیابی ملاقات عمومی مردم با وزرا افزود: دیدار مسئولان وزارتخانه های مختلف با مردم از نزدیک کار ارزشمندی است که از سوی رئیس جمهوری انجام می شود، چراکه مسئولان ذیربط با مشکلات مردم آشنا  می شوند و به رفع آنها خواهند پرداخت.

این مسئول گفت: در این دیدارها، مسئولان انرژی مثبت و مضاعفی در کنار مردم کسب می کنند و بسیار مسرور هستند که از نزدیک این عزیزان را ملاقات و از مشکلات آنان جویا می شوند.

وی افزود: با توجه به دیدارهایی که انجام می شود، به یقین مسئولان ذیربط را مجاب می کند تا جدی ‌تر و با برنامه ریزی بهتری به مرتفع کردن مشکلات مردم بپردازند.

سجادی بیان کرد: هدف ما تبادل نظر با همکاران در پاکدشت است تا با برگزاری جلسات مختلف، مشکلات عدیده‌ای که از لحاظ اداری و اجرایی در این منطقه وجود دارد، مرتفع شود.

وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان با افزایش سرانه های ورزشی و کاهش تعرفه ها در آینده‌ای نزدیک نتایج مثبتی از این اقدامات را به سمع و نظر مردم شهرستان پاکدشت خواهد رساند.

کد مطلب 1468034

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