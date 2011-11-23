تعرفه های اماکن ورزشی در پاکدشت کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی عصر امروز در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم پاکدشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با افزایش سرانه های ورزشی در شهرستان پاکدشت، قطعاً تعرفه ها کاهش می یابد و سعی بر این است که مشکلات ورزشی در این شهرستان کاهش پیدا کند.

وی در خصوص ارزیابی ملاقات عمومی مردم با وزرا افزود: دیدار مسئولان وزارتخانه های مختلف با مردم از نزدیک کار ارزشمندی است که از سوی رئیس جمهوری انجام می شود، چراکه مسئولان ذیربط با مشکلات مردم آشنا می شوند و به رفع آنها خواهند پرداخت.

این مسئول گفت: در این دیدارها، مسئولان انرژی مثبت و مضاعفی در کنار مردم کسب می کنند و بسیار مسرور هستند که از نزدیک این عزیزان را ملاقات و از مشکلات آنان جویا می شوند.

وی افزود: با توجه به دیدارهایی که انجام می شود، به یقین مسئولان ذیربط را مجاب می کند تا جدی ‌تر و با برنامه ریزی بهتری به مرتفع کردن مشکلات مردم بپردازند.

سجادی بیان کرد: هدف ما تبادل نظر با همکاران در پاکدشت است تا با برگزاری جلسات مختلف، مشکلات عدیده‌ای که از لحاظ اداری و اجرایی در این منطقه وجود دارد، مرتفع شود.

وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان با افزایش سرانه های ورزشی و کاهش تعرفه ها در آینده‌ای نزدیک نتایج مثبتی از این اقدامات را به سمع و نظر مردم شهرستان پاکدشت خواهد رساند.