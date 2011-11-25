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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

دین انسان را به اصول مشترک انسانی یادآور می‌شود

دین انسان را به اصول مشترک انسانی یادآور می‌شود

استاد دانشگاه نورث آمبریای انگلستان با اشاره به اینکه همه ادیان دارای اصول اخلاقی مشترک هستند، گفت: دین ما را به اصول مشترک انسانی یادآور می‌شود.

دکتر استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در مورد نقش دین در ایجاد صلح و ثبات در جامعه بین المللی به خبرنگار مهر گفت: دین ما را به اصول مشترک انسانی یادآور می‌شود.

وی افزود: ما نیاز به قرائت مشترکی داریم که بر اساس آن بتوانیم موقعیت و جایگاه خود را در جهان مشخص و تعیین کنیم که چگونه در جهان زندگی کنیم.

سیم تصریح کرد: همه ادیان دارای اصول اخلاقی مشترک و قوی هستند. اگر چه ادیان در خصوص برخی مسائل دارای تفاوتهایی هستند ولی اصول مشترکی نیز میان آنها حاکم است. برای نمونه ممنوعیت قتل و احترام به دیگران در همه ادیان مورد قبول هستند.

این استاد فلسفه تأکید کرد: اگر تأکید بر این اصول مشترک قرار بگیرد در این صورت درک معتقدان سنتهای دینی گوناگون از یکدیگر بیشتر خواهد شد.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" یادآور شد: حتی سیاستمداران نیز در تدوین منافع ملی باید نیازهای جهانی و نیازهای انسانی در سطح بین‌المللی را مورد توجه و نظر قرار دهند. دین در این زمینه می‌تواند نقش مهم و کلیدی ایفا کند.

سیم در مورد این موضوع که چگونه می‌توان دین را در نظام بین‌الملل تقویت کرد نیز تصریح کرد: اگر رهبران دینی بر اصول اخلاقی مشترک موجود در ادیان توجه کنند و اشتراکات را مد نظر خود قرار دهند و گفتگو را شیوه خود برگزینند در این صورت شاهد تقویت دین در نظام بین‌الملل خواهیم بود.

وی یادآور شد: رهبران دینی ادیان مختلف باید به کرات با یکدیگر ملاقات کنند. اگر این اتفاق بیفتد این گفتگوی دینی قابل ترجمه به گفتگوهای سیاسی نیز خواهد بود.

کد مطلب 1468039

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