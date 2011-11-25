دکتر استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در مورد نقش دین در ایجاد صلح و ثبات در جامعه بین المللی به خبرنگار مهر گفت: دین ما را به اصول مشترک انسانی یادآور می‌شود.

وی افزود: ما نیاز به قرائت مشترکی داریم که بر اساس آن بتوانیم موقعیت و جایگاه خود را در جهان مشخص و تعیین کنیم که چگونه در جهان زندگی کنیم.

سیم تصریح کرد: همه ادیان دارای اصول اخلاقی مشترک و قوی هستند. اگر چه ادیان در خصوص برخی مسائل دارای تفاوتهایی هستند ولی اصول مشترکی نیز میان آنها حاکم است. برای نمونه ممنوعیت قتل و احترام به دیگران در همه ادیان مورد قبول هستند.

این استاد فلسفه تأکید کرد: اگر تأکید بر این اصول مشترک قرار بگیرد در این صورت درک معتقدان سنتهای دینی گوناگون از یکدیگر بیشتر خواهد شد.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" یادآور شد: حتی سیاستمداران نیز در تدوین منافع ملی باید نیازهای جهانی و نیازهای انسانی در سطح بین‌المللی را مورد توجه و نظر قرار دهند. دین در این زمینه می‌تواند نقش مهم و کلیدی ایفا کند.

سیم در مورد این موضوع که چگونه می‌توان دین را در نظام بین‌الملل تقویت کرد نیز تصریح کرد: اگر رهبران دینی بر اصول اخلاقی مشترک موجود در ادیان توجه کنند و اشتراکات را مد نظر خود قرار دهند و گفتگو را شیوه خود برگزینند در این صورت شاهد تقویت دین در نظام بین‌الملل خواهیم بود.

وی یادآور شد: رهبران دینی ادیان مختلف باید به کرات با یکدیگر ملاقات کنند. اگر این اتفاق بیفتد این گفتگوی دینی قابل ترجمه به گفتگوهای سیاسی نیز خواهد بود.