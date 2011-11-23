فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دستگاه برتر استان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین شورای اداری استان که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به عنوان دستگاه برتر قدردانی شد.

در لوح سپاسی که سیدعلی اکبر طاهایی استاندار مازندران به مدیرکل این دستگاه برتر اهدا کرد، آمده است: با تاییدات خداوند قادر متعال اکنون که در سال جهاد اقتصادی قرار گرفته و با توجه به ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی استان، حوزه مدیریت جنابعالی به عنوان رتبه برتر در محورهای برنامه تحول اداری انتخاب شده است.

در بخش دیگری از این لوح آمده است: از تلاشها و مساعی ارزشمند و کلیه کارکنان متخصص و متعهد آن دستگاه در راستای توسعه و ترویج فرهنگ و رفتار مطلوب سازمانی تقدیر شده است.

امید است با اتکال به خداوند سبحان و بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و سیاست های عدالت گستری و مهرورزی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش موفق و موید باشید.

