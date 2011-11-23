مسابقات هندبال قهرمانی جوانان مازندران آغاز شد

رئیس هیئت هندبال مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مسابقات پنج تیم هیئت هندبال نوشهر، بهشهر، رامسر و نوربه صورت دوره ای درسالن ورزشی پهلوان حسن رنگرز نوشهر با هم رقابت می کنند.

خسرو ابراهیم زاده با بیان اینکه این مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود، افزود: در این دوره تعداد تیم های شرکت کننده کم بوده ومتاسفانه تیم های مدعی به دلایل نامعلومی دراین مسابقات شرکت نکردند.

وی تصریح کرد: در دو بازی که عصرچهارشنبه برگزار شد، تیم نوشهر میزبان مسابقات با نتیجه نزدیک 30 به 31 ازمیهمان خود تیم بهشهر شکست خورد و تیم نور دریک بازی یک طرفه با نتیجه 27 بر چهار برابر تیم رامسر صاحب برتری شد.

رئیس هیئت هندبال مازندران اضافه کرد: این مسابقات روز جمعه با مشخص شدن تیم قهرمان به کارخود پایان می دهد.

ابراهیم زاده ادامه داد: تیم هیئت رامسر پس از گذشت چهارماه از افتتاح هیئت در این شهرستان، نخستین حضور خود در مسابقات استانی را تجربه می کرد که این مهم در هندبال مازندران جای خوشحالی دارد.

وی یادآورشد: تیم منتخب این مسابقات به عنوان نماینده مازندران درمسابقات قهرمانی جوانان باشگاه های کشور شرکت خواهند کرد.