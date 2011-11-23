خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین دوره مسابقات زیبایی اسب اصیل نژاد دره شویی در استان کرمان، بهرام خیرخواه از استان قزوین به عنوان سرکلانتر مسابقات برگزیده شد.

لغو بازی والیبال

دیدار دو تیم والیبال آینده سازان قزوین و گل گهر سیرجان لغو شد.

محمد امین نصراللهی زاده رئیس هیئت والیبال استان قزوین در این باره گفت: دیدار این دو تیم در هفته سوم مسابقات والیبال دسته یک کشور که قرار بود امروز در سالن بعثت قزوین برگزار شود با موافقت فدراسیون به زمان دیگری موکول شد.

این دیدار قرار بود روز چهارشنبه در قزوین برگزار شود که با توجه به آغاز تمرینات تیم آینده سازان این بازی لغو شد.

تیم آینده سازان در اولین دیدار خود هفته آینده میهمان نماینده شیروان است.

عدم راهیابی ورزشکارقزوینی به رقابتهای آسیایی تنیس

بانوی تنیسور استان از راهیابی به مسابقات آسیایی بازماند.

سولماز محمدپور ورزشکار قزوینی در مسابقات تنیس روی میز دستهد برتر بانوان کشور که با شرکت 10 تنیسور به مدت دوروز در تهران برگزار شد در مکان هفتم قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در رقابتهای آسیایی را کسب کند.

فوتبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان سید محمد خرم حسینی فوتبالیست قزوینی را به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت کرد.

این اردو از چهارم آذر ماه به مدت پنج روز در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.