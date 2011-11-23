جنگ و گریز در خیابانهای قاهره / جوانان انقلابی مصر کوتاه نمی آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، درگیریها ساعاتی پس از آتش بس میان پلیس و معترضان که با میانجیگری علمای دینی برقرار شده بود، بار دیگر در مقابل ساختمان وزارت کشور مصر از سرگرفته شد و نیروهای امنیتی از گاز اشک آور به طور گسترده بر ضد معترضان استفاده می کنند.



بر اساس گزارش الجزیره، وزارت کشور مصر از پافشاری انقلابیون برای حمله به مراکز امنیتی در مناطق مختلف خبر داد.



منابع بیمارستانی امروز از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر در قاهره و دیگر مناطق خبر داده اند.

بر اساس این گزارش، پلیس از گاز اشک آور برای سرکوب تظاهرات کنندگان در خیابان محمد محمود در قاهره استفاده می کند.



از سوی دیگر الجزیره خبر داد درگیریهای شدید همچنان ادامه دارد و آمبولانسها برای انتقال مجروحان به سمت خیابان محمد محمود حرکت کرده اند، دهها نفر از معترضان در این منطقه زخمی شده اند.



این شبکه همچنین اعلام کرد به زودی بیانیه شورای نظامی حاکم بر مصر درباره جزئیات توافق با گروههای سیاسی پخش خواهد شد، با این حال مردم همچنان با ادامه اعتراضات خود، نشان می دهند که جز به رفتن نظامیان به چیز دیگری رضایت نخواهند داد.