هشدار مدودف به آمریکا / روسیه سامانه های موشکی را هدف قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه بار دیگر نگرانی کشورش را از برنامه استقرار سامانه های ضدموشکی آمریکا در شرق اروپا اعلام کرد.

وی امروز چهارشنبه تاکید کرد اگر ایالات متحده نگرانی های مسکو در مورد این طرح را برطرف نکند، روسیه نیز دست به اقدام متقابل و استقرار سامانه های موشکی در مرزهای غربی خود زده و سامانه های آمریکایی را هدف قرار می دهد.

وی در عین حال سرباززدن واشنگتن از انجام خواسته های مسکو درباره طرح سپرموشکی را به زیان تلاشهای "باراک اوباما" در بهبود روابط دو جانبه در دولت وی با عنوان "ازسرگیری" (reset) دانست که نتایج مثبتی داشته است.

رئیس جمهوری روسیه ضمن ابراز امیدواری در مورد دستیابی به توافقی با آمریکا و ناتو بر سر طرح سپر دفاع موشکی یادآور شد که این دو در پاسخ به نگرانی های مسکو موفق نبوده اند. به گفته وی، روسیه تنها با یک بیانیه ساده قانع نمی شود و این کار مستلزم امضای توافقنامه های الزام آور است.

آمریکا بر آن است تا در شرق اروپا و ترکیه سیستم‌ دفاع موشکی خود را مستقر کند. واشنگتن مدعی است هدف سیستم مذکور دفاع از همپیمانان آمریکا در برابر تهدیدهای بیرونی از جمله موشکهای ایران است، اما مسکو بر این باور است که چنین سامانه ای تهدیدی برای روسیه به شمار می رود.