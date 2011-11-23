دیدار چهره به چهره 11 هزار پاکدشتی با رئیس جمهور و هیئت دولت

محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت، استاندار تهران و فرماندار پاکدشت به همراه مدیران کل نهادها و ارگانهای استان عصر چهارشنبه پاسخگوی این تعداد از مردم بوده و مشکلات آنها را رسیدگی کردند.

وی تأکید کرد: در این دیدارهای چهره به چهره که در ساختمان شهرداری پاکدشت و سالن ورزشگاه شهید محسن پازوکی این شهرستان انجام شد، جمعی از معاونان وزرا و مسئولان نهادها و ارگانهای کشور نیز حضور داشتند.

مشاور استاندار تهران ادامه داد: دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با مردم تهران در راستای پنجمین سفر از دور چهارم سفرهای استانی هیئت دولت به استانهای کشور انجام شد.

وی یادآور شد: این دیدارهای چهره به چهره طبق پیش بینی های به عمل آمده تا دهه مبارک فجر ادامه خواهد یافت و رئیس جمهور و هیئت دولت به مشکلات و مسائل مردم استان تهران رسیدگی خواهند کرد.

اولین دیدار چهره به چهره و مردمی رئیس جمهور در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها که 28 مهرماه امسال برگزار شد، به گفته مدیرکل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران، به ملاقات 10هزار و 843 نفر از مردم استان تهران با رئیس جمهور منجر شد.

در آن دیدار دو هزار و 360 نفر از شهروندان تهرانی نیز درخواستهای خود را در سامانه سامد( شماره تماس 111) ثبت کردند که به این موارد نیز رسیدگی شد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در قالب پنجمین سفر استانی دور چهارم این سفرها، پنج شنبه هفته گذشته نیز با حضور در ساختمانهای راه آهن جمهوری اسلامی در منطقه 11 تهران، به همراه اعضای هیئت دولت با مردم استان تهران دیدار چهره به چهره کرد.

مدیرکل ارزشیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران در این برنامه نیز از دیدار چهره به چهره سه هزار و 625 نفر از مردم تهران با رئیس جمهور خبر داد.

رئیس جمهور همچنین روز پنجشنبه به شهرستان اسلامشهر سفر کرده و در جمع مردم این شهرستان نیز سخنرانی خواهد داشت.