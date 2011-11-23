گام بعدی فرانسه علیه سوریه/ کریدور کمک به مخالفان ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه از گام بعدی این کشور در مورد سوریه پرده برداشت. بر این اساس پاریس در راستای افزایش مداخلات خود در مسائل سوریه شورایی را که توسط مخالفان با عنوان "شورای ملی" ایجاد شده، به رسمیت شناخت.

به ادعای ژوپه، شورای مذکور به عنوان نماینده مشروع و طرف اصلی مذاکره دولت فرانسه در مورد سوریه است. وی همچنین از تلاش فرانسه برای همکاری کشورهای اتحادیه اروپا برای ایجاد کریدور به اصطلاح انساندوستانه در سوریه با هدف کمک و حمایت از مخالفان "بشار اسد" خبر داد.

وزیر خارجه فرانسه قصد دارد این موضوع را در نشست مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح کند. وی در عین حال تاکید کرد که در موقعیت کنونی هیچ بحثی در ارتباط با گزینه نظامی علیه دولت سوریه مطرح نمی شود. به گفته ژوپه، دولت فرانسه به زودی شناسایی رسمی "شورای ملی" مخالفان سوریه را اعلام می کند.

گفتنی است به تازگی پاریس پایتخت فرانسه شاهد مذاکرات محرمانه "فرانسیس گای" سفیر سابق انگلیس در لبنان با مخالفان "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه بود، دخالتهای گسترده غربی ها و برخی کشورهای عربی و حمایتهای همه جانبه آنها از گروههای مخالف مسلح اوضاع سوریه را متشنج و بحرانی کرده و اجازه عملی شدن طرحهای اصلاح طلبانه دولت این کشور را نمی دهد، با این حال مردم سوریه اخیرا با برگزاری تظاهرات میلیونی در شهرهای مختلف بر مخالفت قاطع خود با دخالتهای خارجی تاکید کردند.