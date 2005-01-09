همايش ديدگاه هاي فلسفي درباره انتقاد اجتماعي از ورزش

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، انتقاد اجتماعي از ورزش اشكال مختلفي دارد. جامعه شناسان ورزش ماركسيست و نئوماركسيست ادعا كرده اند كه ورزش بازتاب كاپيتاليسم و تلاش برتري است.



نقدها از ورزش به عنوان نابرابري و تلاش برسر هويت و رابطه با نسل و قوميت در ادبيات دانشمندان اجتماعي در باب ورزش احاطه يافته است. تحقيقات جديد درباب اخلاق ورزش موضوعات مركزي در نقد ورزش به وجود آورده است كه برخي از آنها عبارتند از : نقش مربي، ماهيت و نقش علوم ورزشي و طب ورزش، ملت گرايي و ميهن پرستي، منطق پيشرفت و نخبه سالاري.

اين درشرايطي است كه در مقابل چنين انتقادهايي، بسياري از محققان از ماهيت ورزش دفاع كرده اند. در اين همايش نقد اجتماعي از ورزش به عنوان يك موضوع كلي مورد بررسي قرار مي گيرد. هدف انجمن فلسفه ورزش از برگزاري اين همايش فراهم كردن فرصتي براي تبادل انديشه ها در فلسفه ورزش است.

