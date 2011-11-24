فیلم مورد نفرت صهیونیست ها در مازندران اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شکارچی شنبه که موضوع صهیونیسم جهانی و ماهیت رژیم اشغالگر قدس را دستمایه قرار داده است پس از حضور در جشنواره بین المللی فیلم فجر و اکران در پایتخت با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده است.

صهیونیست ها و جریان وابسته به محافل اسرائیل تبلیغات وسیعی را برای تخریب این فیلم به راه انداخته اند.

علی نصیریان، بازیگر نقش نخست این فیلم است و بازیگرانی از ارمنستان و لبنان در آن ایفای نقش می کنند.

شکارچی شنبه در لبنان تصویر برداری شد و توانسته چهره یهودیان افراطی و مخالف آموزه های اصیل الهی یهودیت را روایت کند.

اکران این فیلم در محفل دانشگاهی و حوزوی با استقبال دانشجویان و طلاب روبرو شده است.

شکارچی شنبه، برای نخستین بار است که در یک سانس در مازندران اکران عمومی می شود.

خانواده های علاقمند می تواند ساعت 18عصر جمعه سوم آذرماه در سینما سپهر ساری تماشگر این فیلم و برنامه های جانبی آن باشند.