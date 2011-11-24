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۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

حجت الاسلام مجید الهیان:

240 هیئت مذهبی در بروجن فعالیت می کنند

240 هیئت مذهبی در بروجن فعالیت می کنند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: 240 هیئت مذهبی با مجوز تبلیغات اسلامی بروجن مشغول فعالیت در این شهرستان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان با اشاره به اینکه 240 هیئت مذهبی در بروجن فعالیت می کنند اظهار داشت: برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه قرآن و معارف اسلام، بزرگداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی از جمله برنامه‌های این هیئت‌ها در طول سال است.

وی افزود: برگزاری کلاس های غنی سازی اوقات فراغت از دیگر فعالیت‌های هیئت‌ها در طول سال است.
 
رئیس سازمان تبلیغات بروجن تأکید کرد: بیشترین مراسم توسط هیئت ها در دهه محرم و صفر و ماه رمضان در این شهرستان اجرا می‌شود.
 
الهیان تصریح کرد: این هیئت‌ها به طور متوسط سالیانه شش هزار برنامه فرهنگی و مذهبی اجرا می‌کنند.
 
کد مطلب 1468096

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