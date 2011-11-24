به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان با اشاره به اینکه 240 هیئت مذهبی در بروجن فعالیت می کنند اظهار داشت: برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه قرآن و معارف اسلام، بزرگداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی از جمله برنامه‌های این هیئت‌ها در طول سال است.

وی افزود: برگزاری کلاس های غنی سازی اوقات فراغت از دیگر فعالیت‌های هیئت‌ها در طول سال است.

رئیس سازمان تبلیغات بروجن تأکید کرد: بیشترین مراسم توسط هیئت ها در دهه محرم و صفر و ماه رمضان در این شهرستان اجرا می‌شود.

الهیان تصریح کرد: این هیئت‌ها به طور متوسط سالیانه شش هزار برنامه فرهنگی و مذهبی اجرا می‌کنند.

