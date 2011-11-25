بمباران گازهای سمی در آسمان پایتخت معنوی/هوای مشهد را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، استمرار باران پاییزی این روزها حال و هوای خاصی به مشهد و برخی دیگر از شهرهای خراسان رضوی داده است.

در چند هفته گذشته هر چند که مشهدی ها رنگ آفتاب را ندیده اند اما ابرها برای آنها پاییز پر از باران را به ارمغان آورده است.

مشهدی ها در چند هفته گذشته به لطف نزولات آسمانی، هوای بدون سرب را استشمام می کنند و شاید به همین دلیل باشد که این روزها اثری از تردد شهروندان رنگ و رو پریده و ماسک زده در خیابانها نیست.

باران پی درپی در برخی از مناطق خراسان رضوی، کشاورزان را هم خوشحال مسرور کرده است چراکه نوید سال زراعی پر از برکتی را به آنها داده است.

در این میان بسیاری از شهروندان، کشاورزان وباغداران با به جای آوردن نماز شکر قدردان این نعمت الهی هستند.

رشد 4 برابری بارندگی

در این راستا گفته می شود متوسط بارش نزولات جوی رشد کم سابقه ای در پائیز امسال داشته است.

این نکته ای است که علی حسینی مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به آن اشاره می کند.

وی در عین حال با اعلام خبر خوشی، به رشد 400 درصدی بارندگی سال آبی 90 نسبت به سال آبی 89 اشاره کرده و اظهار می دارد: متوسط بارش نزولات جوی از ابتدای مهر تا پایان آبان ماه سال جاری 36.9 میلی‌متر بود که در سال گذشته این رقم 7.4 میلی‌متر بوده است.

حسینی همچنین متوسط بارندگی 40 ساله در کل استان را 13 میلی‌متر اعلام می کند و ادامه می دهد: با توجه به بارندگی دو ماهه اخیر 184 درصد افزایش بارندگی داشته‌ایم.

491 هزار تن خوراک سربی

نتایج پژوهش های محققان نشان می دهد، سالانه حدود ۴۹۱ هزار و ۳۵۰ تن مواد آلوده کننده، با استفاده از سوختهای فسیلی مثل گازوئیل، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و گاز، در هوای شهر مشهد پخش می شود.

البته این تمام ماجرا نیست چرا که به گفته کارشناسان نظارت بر پارک‌ ها و فضا سبز شهرداری مشهد به طور میانگین روزی 10 نفر بر اثر بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا در مشهد فوت می شوند.

در این راستا بررسی موردی یک کارشناس محیط زیست انسانی نیز نشان می دهد، مشهدی ها طی ۲۷۶ روز مورد بررسی، فقط ۳۴ روز ازهوای پاک برخوردار بوده اند.

این چالش روی دیگری هم دارد که مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی به آن اشاره می کند.

حسین آقا میری می گوید: در این شهر روزانه چهارمیلیون و 200 هزار سفر انجام می گیرد که در آن یک میلیون و200 هزار مسافر جابجا می شود و متاسفانه از این تعداد تنها 50 درصد با وسایل حمل و نقل عمومی انجام می گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه بخش عمده ای از آلودگی هوای شهر مشهد ناشی از تردد خودروهای شخصی است، تصریح می کند: مردم برای کاهش آلودگی هوا باید بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی در ادامه حفظ محیط زیست را یک وظیفه همگانی می داند که عموم مردم باید برای از صیانت از آن تلاش کنند.

آقا میری اضافه می کند: صیانت از محیط زیست برای حفظ سلامت عمومی و پایداری مظاهر طبیعت در کلان شهری با ویژگیهای مشهد ضروری است.

چند نسخه ساده

کارشناسان بر این باورند برای حفظ محیط زیست و برخورداری از آسمانی آبی در این شهر، ضمن آموزش همگانی و ارتقاء فرهنگ عمومی نسبت به گسترش دولت الکترونیک در کنار توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت تقاضای سفر، پرهیز از فعالیتهای ناسازگار با محیط زیست،کاهش استفاده از خودروی شخصی، جلوگیری ازتخریب باغ ها در بافت شهری، افزایش سهم سفرهای غیرموتوری مانند پیاده روی و دوچرخه سواری با توجه به سازگاری آنها با محیط زیست بایستی محور فعالیتها قرار گیرد.

بدون شک با اجرای همین چند نسخه ساده است که می توان از دستاورد باران در بسیاری از کلان شهرها صیانت کرد.

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گزارش: امیر پرورش