دانشجویان بوشهری حمایت خود را از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان اعلام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از هزار دانشجوی دختر و پسر دانشگاههای دولتی و آزاد و پیام نور استان بوشهر و دانشگاه صنعت نفت آبادان ظهر پنجشنبه دست های خود را در هم گره کردند و فریادهایشان را متحد تا به جهانیان بگویند که در دستیابی به حق قانونی خود در فناوری صلح آمیز هسته ای مصمم هستند .

"انرژی هسته ای حق مسلم ماست"، "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" فریادهایی بود که دانشجویان سر می دادند تا بگویند سرکشی مستکبران بر اراده پولادین آنها تاثیری ندارد .

نصرالله شفیعی مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری بوشهر در جمع دانشجویان گفت: نیروگاه اتمی بوشهر مظهر قدرت و مقاومت ملت ایران است و فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان تیری در چشم دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی است .

در پایان دانشجویان در قطعنامه ای پنج بندی با محکوم کردن گزارش اخیر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان تاکید کردند: در 30 سال گذشته تحریم ها و تهدیدها تاثیری در روند توسعه کشور نداشته بلکه موجب خودکفایی در عرصه های گونا گنون شده است .