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۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

با تشکیل زنجیره انسانی/

دانشجویان بوشهری حمایت خود را از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان اعلام کردند

دانشجویان بوشهری حمایت خود را از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کشورمان اعلام کردند

بوشهر - خبرگزاری مهر: دانشجویان بسیجی استان بوشهر امروز با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر حمایت خود را فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از هزار دانشجوی دختر و پسر دانشگاههای دولتی و آزاد و پیام نور استان بوشهر و دانشگاه صنعت نفت آبادان ظهر پنجشنبه دست های خود را در هم گره کردند و فریادهایشان را متحد تا به جهانیان بگویند که در دستیابی به حق قانونی خود در فناوری صلح آمیز هسته ای مصمم هستند.

"انرژی هسته ای حق مسلم ماست"، "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" فریادهایی بود که دانشجویان سر می دادند تا بگویند سرکشی مستکبران بر اراده پولادین آنها تاثیری ندارد.

نصرالله شفیعی مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری بوشهر در جمع دانشجویان گفت: نیروگاه اتمی بوشهر مظهر قدرت و مقاومت ملت ایران است و فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان تیری در چشم دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی است.

در پایان دانشجویان در قطعنامه ای پنج بندی با محکوم کردن گزارش اخیر دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان تاکید کردند: در 30 سال گذشته تحریم ها و تهدیدها تاثیری در روند توسعه کشور نداشته بلکه موجب خودکفایی در عرصه های گونا گنون شده است.

آنها همچنین نهضت بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه را نشأت گرفته از انقلاب اسلامی دانسته و تاکید کردند: جنبش بیداری و ظلم ستیزی به زودی در همه جهان گسترش پیدا می کند.

کد مطلب 1468175

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