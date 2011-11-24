4هزار نفر قربانی بمبهای زیر خاکی/ افزایش استفاده از مین در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس تحقیقات جدید این سازمان این میزان هم اکنون از سال ۲۰۰۴ نیز بیشتر شده است.

این سازمان که در سال ۱۹۹۸ توسط کمپین بین المللی منع استفاده از مین های زمینی ایجاد شد در گزارش خود آورده است که علیرغم پاکسازی مناطق زیادی از مین، استفاده از این وسیله جنگی افزایش یافته بطوریکه کشورهای سوریه، لیبی و برمه به همراه رژیم صهیونیستی که توافقنامه بین المللی منع استفاده از مین را امضا نکرده اند، در سال جاری مین های تازه ای کار گذاشته اند.

در این گزارش همچنین گفته شده گروه های مسلح در افغانستان، کلمبیا، برمه و پاکستان هم میادیمناطق جدیدی را مین گذاری کرده اند.

دراین گزارش همچنین گفته شده در سال ۲۰۱۰ میلادی، سرمایه گذاری در زمینه پاکسازی میادین مین و کمک به قربانیان انفجار مین ها به بیش از ۶۰۰ میلیون پوند رسید.

هشتاد درصد از کشورهای جهان (۱۵۸ کشور) توافقنامه منع استفاده از مین موسوم به "توافقنامه اوتاوا" را امضا کردند و چندین کشور دیگر هم قصد پیوستن به آن را دارند. در سال ۲۰۱۰ میلادی، منطقه ای به وسعت ۲۰۰ کیلومتر مربع از وجود مین ها پاکسازی شد، پیش از این هم مین های کار گذاشته شده از حدود ۴۶۰ کیلومتر مربع از مناطق جنگی جمع آوری شد.

براساس برنامه ریزی های انجام شده در زمینه پاکسازی میادین مین، انتظار می رود که همه ساله از آمار تلفات مین های زمینی کاسته شود، حال آن که تنها در سال گذشته ۴۰۰۰ نفر بر اثر انفجار مین کشته و یا زخمی شدند.

یکی از مقامات سازمان نظارت بر کاربرد مین های زمینی گفته است همه ساله بر شمار افرادی که به دلیل جراحات ناشی از انفجار مین کشته می شوند، افزوده می شود.

