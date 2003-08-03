  1. هنر
  2. سایر
۱۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۴۱

"دن كيشوت" در موزه هنرهاي معاصر روي پرده مي رود

فيلم سينمايي "دن كيشوت " ساخته آلوين راكوف ، 16 مردادماه در سالن سينما تك موزه هنرهاي معاصر به نمايش در مي آيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" از  موزه هنرهاي معاصر، اين فيلم داستان نجيب زاده اي است  كه سخت شيفته  كتابها و افسانه هاي پهلواني مربوط به  شواليه ها است و  لقب " دن كيشوت "  به خود مي دهد و در مقام شواليه بي باك به زعم خود ، براي گرفتن حق مظلومان وارد مبارزه مي شود. 
همچنين فيلم "جنايات و مكافات" ساخته لئوكوليجانف محصول شوروي سابق نيز روز 18 مرداد ماه  در موزه هنرهاي معاصر نمايش داده مي شود.

کد مطلب 14682

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها