"دن كيشوت" در موزه هنرهاي معاصر روي پرده مي رود

به گزارش خبرگزاري "مهر" از موزه هنرهاي معاصر، اين فيلم داستان نجيب زاده اي است كه سخت شيفته كتابها و افسانه هاي پهلواني مربوط به شواليه ها است و لقب " دن كيشوت " به خود مي دهد و در مقام شواليه بي باك به زعم خود ، براي گرفتن حق مظلومان وارد مبارزه مي شود.
همچنين فيلم "جنايات و مكافات" ساخته لئوكوليجانف محصول شوروي سابق نيز روز 18 مرداد ماه در موزه هنرهاي معاصر نمايش داده مي شود.
فيلم سينمايي "دن كيشوت " ساخته آلوين راكوف ، 16 مردادماه در سالن سينما تك موزه هنرهاي معاصر به نمايش در مي آيد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" از موزه هنرهاي معاصر، اين فيلم داستان نجيب زاده اي است كه سخت شيفته كتابها و افسانه هاي پهلواني مربوط به شواليه ها است و لقب " دن كيشوت " به خود مي دهد و در مقام شواليه بي باك به زعم خود ، براي گرفتن حق مظلومان وارد مبارزه مي شود.
کد مطلب 14682
نظر شما